Franco Viola, vuole sfoltire la rosa della Gioiese

DI CLEMENTE CORVO

Si è disputata ieri presso lo stadio G. R. MACRÌ di LOCRI un inedito incontro calcistico, valevole per il campionato di Serie D girone I, tra la GIOIESE 1918 E la LFA REGGIO CALABRIA . Nel corso della gara si è vista la GIOIESE che ha disputato uno dei migliori primi tempi di questo campionato, ed una LFA REGGIO CALABRIA che ha disputato un primo tempo tra i peggiori di quelli fin qui giocati. Entrambe le squadre hanno evidenziato limiti realizzativi per la mancanza di validi attaccanti. Diverso lo scenario che si è palesato nel secondo tempo, allorché i valori dei calciatori con Maggiore Tasso tecnico della LFA REGGIO CALABRIA , Hanno avuto la meglio su quelli della GIOIESE, che hanno evidenziato lacune in vari reparti.

Festa vera Sugli spalti, dove la sportività ha prevalso su ogni cosa, due fazioni quasi gemellate hanno esternato una cornice decorosa di vera sportività, vincendo le fin troppo eccessive misure poste in essere dalle forze dell’ordine.

Da cronista, Segnalo per dovere di cronaca, che approssimandomi alle riprese delle fasi di gioco essendo io entrato con le apparecchiature fotografiche ed entrambi i vessilli di GIOIESE ed LFA REGGIO CALABRIA, Sono stato costretto a Occultare entrambi i vessilli.

Per quanto riguarda l’organizzazione della gara, nonostante la massima disponibilità della Gioiese, gli organi preposti alla vigilanza non hanno permesso ai fotografi presenti muniti di relativi accrediti, l’accesso al rettangolo di gioco per le usuali riprese fotografiche.

Mi è doveroso riportare quanto già espresso in conferenza stampa, Tra l’altro un po’ inusuale, in quanto effettuata al centro del terreno di gioco subito dopo la gara: ”

Dopo aver formulato gli auguri al nuovo Mister Taurianovese Franco Viola, per il ritorno dopo nove anni alla Gioiese, considerando ormai una tradizione, che la gioiese in Serie D debba avere alla guida tecnica Mister Franco Viola.

Allo stesso ho lasciato da parte le valutazioni tecniche della gara che non hanno fatto Certamente testo, vista le differenze tecniche fra le due squadre, ma al quale ho voluto formulare due domande :

” – Mercoledì scorso nel suo primo allenamento alla guida della GIOSESE al GIORDANO, ho notato ben 33 atleti. Non pensa che siano troppi e che è necessario ridimensionare notevolmente l’organico, ed inserire gente che possa essere di utilizzo più concreto alla squadra, in modo da cercare di ottenere ciò che la società e la città si prefissa?

– Anche se da poco si trova a Gioia Tauro ha avuto modo di valutare la Juniores composta da tanti giovani validi alcuni dei quali presi per un supporto alla prima squadra, ma mai tenuti in considerazione?

Anche qui ben 36 atleti dove mister INFUSINO ha avuto difficoltà a mandare la metà degli stessi in tribuna.



Dopo Che Tra l’altro fanno tanti sacrifici , allenandosi la sera alle ore 19:00 per poi tornare a Reggio Calabria essendo in tanti residenti proprio nel capoluogo di provincia “.

Mi auguro che si riesca a capire che siamo tra i semiprofessionisti dove i contratti hanno una valenza e che i tanti contratti potranno creare l’anno prossimo grandi difficoltà.

Ho voluto riportare quanto chiesto al mister durante la conferenza stampa in quanto penso che proprio da questi aspetti bisogna creare il futuro della squadra.