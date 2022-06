Francesco Cosentino, sindaco di Cittanova, è stato nominato “Socio Onorario” del Club Rotary di Polistena

E’ con viva soddisfazione che il Club Rotary di Polistena presieduto da Gaetano Vaccari, nella seduta del direttivo 16 giugno u.s., ha nominato quale socio onorario del Club il Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino perché distintosi particolarmente per l’affetto e la vicinanza dimostrata al Rotary, permettendo, con invidiabile lungimiranza, la realizzazione di un opera che ha reso certamente più gradevoli gli spazi comuni della città che guida in maniera encomiabile.

Tale nomina è stata fortemente voluta anche dal Governatore del Distretto 2102 Prof. Fernando Amendola che ha inteso cofirmare con il presidente Gaetano Vaccari il “Certificato di Socio Onorario” datato 21 giugno 2022.

Con la nomina del Sindaco Francesco Cosentino, i Soci Onorari del Club di Polistena diventano tre: il Past Governor Luciano Lucania (che unitamente al past president del club padrino di Nicotera Medma Gianfranco Saccomanno ha fortemente voluto e fatto realizzare il club Rotary a Polistena nell’anno 2018 allorquando era Governatore del Distretto 2100 (Campania – Calabria) e Fratel Stefano Caria attuale Direttore e responsabile della Comunità Luigi Monti di Polistena.