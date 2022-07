Francesco Billari è il nuovo rettore della Bocconi per il biennio 2022-24. Entrerà in carica a novembre. Attualmente è Prorettore Vicario e Dean of the Faculty, nonché Professore di Demografia nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università Bocconi. Ricopre inoltre il ruolo di Presidente del Centro “Carlo F. Dondena” per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e le Politiche Pubbliche. Laurea in Economia Politica presso l’Università Bocconi nel 1994 con specializzazione in Statistica e Ricerca Operativa. Nel 1997 è stato Doctoral Fellow presso il Max Planck Institute for Human Development di Berlino. Nel 1998 ha ottenuto un Dottorato di Ricerca in Demografia presso l’Università di Padova. Dal 1999 al 2002 è stato leader di un gruppo di ricerca presso il Max Planck Institute for Demographic Research di Rostock.

I COMPLIMENTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA MANCUSO AL NEO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ BOCCONI DI MILANO PROF. BILLARI

“E’ la Calabria che ci piace, quella delle persone che ottengono risultati esclusivamente grazie a capacità, merito, competenza e autorevolezza scientifica. Segnatamente – afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso -, la Calabria che ha consapevolezza delle proprie potenzialità e le mette a valore in una visione internazionale e proiettata nel futuro. Al neo rettore dell’Università Bocconi di Milano per il biennio 2022/24 prof. Francesco Billari – conclude il presidente Mancuso – rivolgo i miei auguri di buon lavoro e quelli del Consiglio regionale della Calabria che mi pregio di rappresentare”.