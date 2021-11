Dopo aver superato,abbondantemente,il quorum,la gente di Sinopoli viene finalmente rigovernata da un’ amministrazione composta da cittadini scelti ed eletti e non da commissari straordinari che,oggettivamente non possono rappresentare gli interessi e i bisogni di un territorio che non conoscono.

La neoeletta Sindaco è l’avvocato Francesca Sergi, premiata dalla stima e dai consensi dei suoi concittadini.

Il neosindaco ha avuto il coraggio,in una situazione territoriale ritenuta difficile, di mettersi in gioco e assumersi le responsabilità che il ruolo richiede.

Accanto a lei, i consiglieri:

Girolamo Adamo, Antonio Attinà, Giuseppe Barbaro, Cosimo Barillà, Vincenzo Caruso, Graziella Cosentino, Gabriella Panuccio, Lorenzo Quirino, Emanuele Reitano, Maria Grazia Violi.