Frana Ischia, Meloni “Governo pronto a fare la sua parte”

ROMA (ITALPRESS) – Il Governo è pronto a fare la sua parte. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il premier Giorgia Meloni, in videocollegamento con il centro di coordinamento soccorsi allestito alla Prefettura di Napoli per la frana di Ischia.Meloni ha preallertato i ministri per un eventuale Cdm urgente in caso di necessità.La Protezione Civile italiana è un’eccellenza internazionale, ha sottolineato il premier, che ha ringraziato la Protezione Civile “per la capacità di risposta alle tante emergenze” e ha ribadito la vicinanza sua personale e del Governo alle famiglie delle vittime e agli sfollati.

– foto Agenziafotogramma.it –

