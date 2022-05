Con il DCA n.49 del 05/05/2022 sono state approvate le Linee Guida, lo schema di convenzione e le nuove schede di rendicontazione dei compensi aggiuntivi connessi alla pandemia Covid-19.

Le Linee Guida (allegato C) per i Beneficiari – DCA n.140 del 31/12/2021 e s.m.i. – Compensi aggiuntivi una tantum – fanno riferimento “… al personale della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del SSN e del personale del comparto sanità dipendente del SSN”.

L’accordo, per il riconoscimento degli incrementi economici per l’attività straordinaria svolta dai lavoratori del Comparto del SSR in occasione dell’emergenza da Covid-19, sottoscritto in data 06/07/2020 dalle OO.SS. di categoria di CGIL, CISL E UIL, dal delegato del Soggetto Attuatore per l’emergenza Covid 19 e dal Capo Gabinetto per la Presidenza della Regione Calabria, invece, stabilisce che le premialità “…sono destinate a tutto il personale delle AASS e AAOO del SSR, sia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, con rapporto di lavoro convenzionato o con altri rapporti di lavoro flessibile”.

Si chiede, pertanto, a cortese riscontro della presente richiesta, di voler provvedere, con urgenza, a dare seguito integralmente e correttamente a quanto previsto nell’accordo del 6 luglio 2020 relativamente ai beneficiari dei compensi aggiuntivi una tantum, onde evitare gli inevitabili contenziosi con il personale sanitario escluso in fase di applicazione dello stesso accordo ed il ritardo nel pagamento di tutto il resto del personale avente diritto.

Il Segretario regionale Il Segretario Generale FP CGIL Medici Calabria FP CGIL Calabria

dr. Franco Masotti * Alessandra Baldari*