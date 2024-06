Forza Italia, Tajani “Complimenti a Schifani e Cirio”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un risultato complessivo molto molto molto lusinghiero. Grazie al lavoro di tutti. Grazie a ognuno di voi per il grande e generoso lavoro di squadra, per il senso di unità e di appartenenza dimostrati, per l’impegno e l’entusiasmo con cui avete lavorato, ognuno nel proprio territorio”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, nel corso della segreteria del partito, come riferiscono fonti di Fi.

“Complimenti al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, al segretario regionale siciliano, Marcello Caruso, e a tutta la classe dirigente della Sicilia per il risultato straordinario conseguito e che ha dato un contributo determinante per il raggiungimento del nostro obiettivo politico – ha aggiunto -. E complimenti al governatore Alberto Cirio, rieletto con una percentuale bulgara, e agli altri nostri candidati che sono stati eletti con successo, a testimonianza del fatto che i nostri azzurri sanno trovare le giuste convergenze e vincono.

Dalle europee, per Forza Italia, è arrivato un riconoscimento unanime che permette di iniziare una nuova stagione, perchè questo successo non è un obiettivo finale, ma è un bellissimo punto di partenza. Abbiamo il dovere e la volontà di andare avanti e in tre anni possiamo recuperare l’importante spazio del “partito del non voto”, attraverso azioni intelligenti, iniziative concrete e percepibili, utili ai nostri cittadini, alle imprese, alle famiglie, al nostro Paese”.

