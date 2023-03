Intenso, coinvolgente, a tratti anche toccante. Una equilibrata combinazione tra tecnicismi e sensibilità. Parliamo della sessione mattutina dell’incontro-evento “Riconoscersi. Percorsi di donna tra benessere, bellezza e perseveranza”, che stamattina ha colorato di rosa il Coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, solitamente invece a tinte azzurre. Merito del Comitato donne reggine di Forza Italia, movimento spontaneo composto da donne accomunate dalle stesse ideologie e dalla condivisione dei medesimi bisogni, che stamattina hanno dato ufficialmente il via alla loro attività pubblica.

La mattina è stata all’insegna della medicina, della prevenzione, della cura della persona e dell’estetica, grazie alla partecipazione di autorevoli professionisti dei settori coinvolti. A dare il via agli interventi è stata Barbara Masottini, in qualità di moderatrice della sessione mattutina dei lavori, nonché membro del Comitato; saluti istituzionali a cura del Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti; dopo è stato il momento di parlare degli obiettivi e delle azioni programmatiche del Comitato, con l’introduzione all’evento e alle attività curata da Sabina Cannizzaro, promotrice e organizzatrice dell’evento. Successivamente si è entrati nel vivo degli argomenti tecnici, con gli interventi di autorevoli professionisti del settore sanitario reggino: Lorena Turano, Dirigente medico UOC di Radiodiagnostica del GOM, Said Al Sayyad, Dirigente del Dipartimento Onco-ematologico-radioterapico del GOM, Francesca Arvino, Responsabile del servizio di psicologia dell’Hospice “Via delle Stelle”. Lidia Papisca, Presidente dell’Associazione “Grace” e General manager di ADAP, ha invece parlato di estetica e benessere per le persone con diagnosi oncologica. In conclusione, l’emozionante testimonianza di Mariangela, una donna reggina che attualmente sta lottando contro un grave male.

Pomeriggio, per la seconda sessione dell’evento, sarà invece il turno della Politica. A partire dalle ore 15:30, moderati da Patrizia Crea, interverranno: Giusy Caminiti, Luciana De Francesco, Giusy Princi, Tilde Minasi e Wanda Ferro.