Si è riunito ieri, presso la sede del coordinamento regionale del partito, il coordinamento di Forza Italia Grande Città di Reggio Calabria, presieduto dal segretario cittadino e consigliere comunale Antonino Maiolino.

L’incontro ha visto la partecipazione dei vertici del partito, tra cui il coordinatore regionale On. Francesco Cannizzaro, l’On. Giovanni Arruzzolo, il capogruppo in consiglio comunale Federico Milia, il consigliere comunale Roberto Vizzari e il vice coordinatore vicario Polo Dattola.

In apertura, il segretario cittadino Maiolino, esprimendo gratitudine ai partecipanti per il loro impegno, ha illustrato dapprima le linee guida e il metodo di lavoro che orienteranno le attività del coordinamento sul territorio, delineando poi le priorità per i responsabili dei vari dipartimenti.

Ampio spazio al dibattito, durante il quale si è approfondita la reciproca conoscenza delle diverse professionalità e definito il modello operativo che caratterizzerà i prossimi mesi di attività politica.

“Forza Italia sarà protagonista di un centrodestra forte e coeso, grazie all’impulso di un governo, regionale e nazionale, che guarda al cambiamento – ha dichiarato il Segretario Maiolino-. Il nostro obiettivo è mettere al centro del dibattito politico il territorio, ascoltando le esigenze dei cittadini e proponendo soluzioni concrete. Ci impegneremo a valutare e, se necessario, sostenere progetti e iniziative che possano rappresentare un valore aggiunto per la città e la regione”.

Il Coordinamento ha sottolineato l’importanza di tornare a riunirsi a breve per lanciare un pacchetto di iniziative che saranno al centro dell’azione di Forza Italia nei mesi a venire.