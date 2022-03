La nomina di Marco Polimeni quale coordinatore di Forza Italia a Catanzaro è l’ennesimo e concreto segnale della volontà di rilancio del partito azzurro nel capoluogo calabrese e in tutta la sua provincia.

Come giovani amministratori del territorio, anche in rappresentanza dei colleghi con cui condividiamo l’azione politica nelle nostre comunità, ci siamo trovati assolutamente d’accordo con la scelta del coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. In questo modo si è voluto chiaramente puntare sul rinnovamento del partito, sulla creazione di una nuova e giovane classe dirigente che aumenti il radicamento degli azzurri a Catanzaro e in provincia.

Crescere con un’azione politica che coniughi freschezza e innovazione è l’obiettivo che perseguiamo anche tutti noi che ci riconosciamo nella linea di Forza Italia. Nella quale, oltretutto, si stanno perfettamente integrando l’anima amministrativa, incarnata dal presidente Occhiuto, come dimostrano i suoi ottimi ed evidenti risultati alla guida della Regione – e quella politica, realizzata dal senatore Mangialavori, che sta conducendo il partito verso traguardi prestigiosi.

Forza Italia in Calabria è una forza di governo responsabile e competente, ma è anche un partito che non si è tirato indietro davanti alle nuove sfide politiche.

Alessandra Lobello – Assessore Comune di Catanzaro

Alessia Burdino – Vicesindaco Comune di Girifalco

Pasquale Bartolotta – Comune di Martirano

Giuseppe Basile – Vicesindaco Comune di Satriano

Andrea Chiodo – Comune di Soveria Simeri

Giuseppe Colosimo – Comune di Zagarise

Felice Gallo – Comune di Decollatura

Domenico Garcea – Comune di Simeri Crichi

Domenico Garofalo – Sindaco Comune di Marcedusa

Elio Gigliotti – Comune di Pentone

Paolo Mattia – Consigliere provinciale e Assessore Comune di Montauro

Bruno Meta – Sindaco Comune di San Floro

Rosario Mirarchi – Vicesindaco Comune di Stalettì

Antonio Procopio – Comune di Magisano

Salvatore Ricca – Sindaco Comune di Albi

Raffaele Scalzi – Assessore Comune di Cerva

Fabio Talarico – Comune di Catanzaro

Pasquale Torchia – Comune di Botricello

Antonio Truglia – Comune di Palermiti