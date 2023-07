Terza edizione per la “Magna Graecia Summer School”, due giorni di scuola di formazione politica estiva, organizzata dal Coordinamento provinciale Forza Italia di Reggio Calabria e curato dal Coordinamento giovanile, guidato dal coordinatore regionale Federico Milia.

Lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto, nella splendida cornice de Le Saline Resort, i giovani militanti parteciperanno attivamente a una serie di incontri e tavoli politico-istituzionali: “Un appuntamento imperdibile per tanti giovani reggini che decidono di trascorrere due giorni all’insegna del confronto e del dibattito politico” dichiara il coordinatore regionale Forza Italia giovani, Federico Milia.

“La “Magna Graecia Summer School” non è solo una scuola di formazione politica estiva, ma un’occasione di crescita umana e politica -prosegue Milia- infatti, anche in questa edizione, al termine delle due giornate di formazione, rilasceremo a tutti i partecipanti l’attestato di scuola politica nazionale”.

Una due giorni ricca di spunti di riflessione per i ragazzi, grazie al prezioso contributo di tutti coloro che interverranno durante i dibattiti programmati:

Lunedì 31 luglio

Apertura ore 10.30 “La Calabria del futuro, le priorità dell’agenda regionale per le sfide da affrontare nel prossimo futuro”

Modera: Giuseppe Camera – vice coordinatore vicario Forza Italia giovani Calabria

Ospiti:

•Salvatore Cirillo – Consigliere regionale della Calabria

•Fabio Signoretta- sindaco di Jonadi (VV) sindaco più giovane della Calabria

•Vincenzo Mazzuca – vice coordinatore Forza Italia giovani Calabria

🔹Ore 12:00 “Area dello stretto e Ponte, quali prospettive e quanto cambierà il volto del Sud”

Modera: Giuliana Federico – Forza Italia giovani Reggio Calabria

Ospiti:

•Rocco Lavalle – già sindaco di Villa San Giovanni ed autore del libro “Uno sviluppo impedito”

•Roberto Vizzari- consigliere comunale di Reggio Calabria, membro del cda di fincalabra

•Domenico De Marco – consigliere comunale Villa San Giovanni

•Giacomo Chirico – consigliere dell’ordine degli architetti RC

🔹Ore 15:30: “La politica locale e il rapporto con i partiti”

Modera: Francesco Malara – Forza Italia giovani Reggio Calabria

Ospiti:

•Giuseppe Zampogna – sindaco di Scido (RC) e consigliere metropolitano di Reggio Calabria

•Domenico Romeo – sindaco di Calanna (RC) e consigliere metropolitano di Reggio Calabria

•Antonino Maiolino – consigliere comunale di Reggio Calabria

•Antonino Caridi – consigliere comunale di Reggio Calabria

•Giuseppe Carlo – Dottorando di ricerca di diritto amministrativo – cattedra Università Mediterranea di Reggio Calabria

•Domenico Giannetta – consigliere regionale della Calabria

Martedì 1 agosto

Evento di chiusura: “Il ruolo del partito giovanile per la crescita di Forza Italia e del Sud”

Modera: Federico Milia – consigliere comunale di Reggio Calabria e coordinatore regionale Calabria Forza Italia giovani

Ospiti:

•Francesco Catera – vice coordinatore Forza Italia giovani Calabria

•Simone Leoni – responsabile nazionale organizzazione Forza Italia giovani

•Stefano Benigni – deputato della Repubblica e coordinatore nazionale Forza Italia giovani

•Francesco Cannizzaro – deputato della Repubblica e responsabile nazionale per il Sud di Forza Italia