Forza Italia, Carmela Pedà nuova responsabile dipartimento Sport e Disabilità

Carmela Pedà è la nuova responsabile calabrese del dipartimento Sport e Disabilità di Forza Italia. La sua nomina è stata decisa dalla responsabile nazionale del dipartimento Sport, Giusy Versace, in accordo con il coordinatore di Forza Italia Calabria, Giuseppe Mangialavori.

“La nomina di Carmela Pedà – spiega Mangialavori – è il giusto riconoscimento per una donna che si è sempre impegnata a favore del territorio, con una particolare attenzione ai temi dello sport, della disabilità e dell’integrazione sociale. Sono certo che Carmela, da responsabile regionale, saprà dare il suo decisivo contributo per la crescita del dipartimento e per stimolare nuove proposte legislative a favore del mondo sportivo”.