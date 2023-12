Sono 123 i posti per i nuovi Corsi di formazione professionale gratuiti, messi a bando dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, dal settore 5 Formazione professionale. Si tratta di un intervento promosso d’intesa con i Centri per l’impiego che si svolgerà nei centri di formazione professionale dell’Ente metropolitano a Laureana di Borrello, Reggio Calabria e Siderno. Per ogni profilo sono previste 600 ore di corso. Le domande dovranno pervenire entro il 22 dicembre 2023 e l’elenco degli ammessi e non ammessi sarà pubblicato giorno 28 dicembre 2023 sul portale della Città metropolitana (www.cittametropolitana.rc.it ). I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori o per altro motivo, saranno assegnati, entro i termini previsti dalla normativa Regionale (L.R. 18/85), ai candidati idonei, nell’ordine di arrivo delle domande.

Nella sede di Laureana di Borrello sono previsti i corsi per: Operatore Idraulico forestale (15) e Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni (15). A Reggio Calabria sono previsti i corsi per: Operatore per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della panificazione /pasticceria (15); Operatore per la preparazione installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici (15); Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni (15); Pasticciere (15); Operatore per l’innesto e la potatura (15). Infine nella sede di Siderno sono previsti i corsi per: Operatore per l’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione e distribuzione di pietanze e bevande: addetto alla ristorazione (14); Operatore Idraulico forestale (14).

“Siamo davvero soddisfatti per il lavoro svolto nel 2023 nel settore della Formazione professionale. Spesso le domande sono andate oltre rispetto ai posti disponibili. Anche in questo caso abbiamo cercato di cogliere le esigenze del mercato del lavoro”. Così il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna che aggiunge: “per il 2024, d’intesa con il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, stiamo già programmando ulteriori opportunità per i nostri giovani, con degli avvisi esplorativi che puntano ad avviare corsi mai svolti e valutarne la fattibilità degli stessi”.

Il bando completo e lo schema di domanda è consultabile e scaricabile all’indirizzo web: https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/formazione-professionale/notizie-e-avvisi/avviso-bando-per-liscrizione-ai-corsi-di-formazione-professionale-gratuiti.