È Giuseppe Fontana il nuovo sindaco di Locri. Il candidato della lista civica “Tutti per Locri” ha vinto le elezioni comunali imponendosi sui suoi competitors Raffaele Sainato e Ugo Passafaro. Classe 1971, già vicesindaco e assessore agli eventi della Giunta Calabrese, a spoglio ancora in corso Fontana ha staccato l’ex consigliere regionale di oltre venti punti percentuali. Fontana potrà contare su una maggioranza di undici consiglieri comunali. «La prima cosa che farò dopo la proclamazione sarà incontrare i dipendenti comunali – ha evidenziato Fontana – sono loro il motore di questa macchina, quelli che metteranno in pratica le nostre idee, quelli che ci aiuteranno a raggiungere tutti gli obiettivi e i punti del nostro programma, e ad affrontare i problemi che incontreremo sul nostro cammino».