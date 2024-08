Fonseca punta sull’unità “Con la Lazio mi aspetto un Milan diverso”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi abbiamo la consapevolezza che non abbiamo cominciato bene, ma c’è una cosa molto positiva: è che siamo tutti d’accordo, siamo uniti. Vogliamo cercare soluzioni ed è quello che abbiamo fatto questa settimana. Stando tutti insieme è più facile lavorare. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Penso che abbiamo capito quello che è veramente importante migliorare. Siamo uniti, abbiamo lavorato bene, mi aspetto di vedere un Milan diverso domani”. Così Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio, in programma domani sera all’Olimpico. “Abbiamo parlato dopo la partita: tutti pensiamo lo stesso. Eravamo un pò tristi il primo giorno dopo Parma, poi abbiamo reagito ed è stata una settimana molto positiva. Non mi piace la depressione o cercare scuse: sono qui per cercare soluzioni. Vediamo se domani sarà stata la strada giusta”. Ovviamente l’allenatore portoghese ha preferito non parlare troppo di mercato: “Abraham? Sono stato sorpreso a pranzo perchè Danso era arrivato a Roma e ora non lo è più. Quindi, finchè non sarà ufficiale non parlerò di Abraham. Domani non c’è Morata, non c’è Jovic perchè ha la lombalgia, abbiamo Okafor e Camarda. Confronto con la società? Siamo in contatto tutti i giorni e parliamo di tutto. Poi è ovvio: ci sono cose che non posso decidere. Ma il rapporto è al meglio possibile. Dico che sono molto soddisfatto del lavoro della società nell’opera di rinforzo della squadra”. Infine, un commento sul sorteggio di Champions League: “Ho tanto da pensare prima della Champions… Mi piace il format, innanzitutto, perchè ci sono più partite tra le grandi squadre. Per noi un sorteggio molto equilibrato, ci sono Real Madrid, Liverpool e Bayer che sono molto forti. Sorteggio equilibrato come lo è questo format”.

