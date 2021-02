Fonseca “Col Milan vogliamo fare una grande partita”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che io ho visto in campo è una grande voglia di fare una buona partita, solo questo”. Paulo Fonseca liquida così le speculazioni sul tabù da big match per una Roma che domenica sera contro il Milan cercherà la prima vittoria in uno scontro diretto in questa stagione. Dopo il 3-3 dell’andata, la Roma si prepara ad ospitare gli uomini di Stefano Pioli con una classifica che vede i rossoneri secondi a 49 punti e la Roma quarta a quota 44. Scottata dallo 0-0 di Benevento ma rinfrancata dalla facile vittoria contro il Braga, la squadra di Fonseca vuole blindare il quarto posto. Fonseca tiene in alta considerazione il Milan: “Sta facendo una grande stagione. Gli ultimi risultati non sono stati buoni, ma ho visto tutte le loro partite e i risultati sono diversi dal rendimento. Nel derby ha giocato bene, resta una squadra molto forte. Domani avranno voglia di vincere”. Sulla possibilità di riproporre dal 1′ insieme Veretout, Diawara e Villar per favorire la costruzione dal basso, Fonseca osserva: “Noi abbiamo la nostra identità e non la cambiamo in funzione dei risultati – ha detto – Anche contro il Milan non cambieremo le nostre intenzioni. Con squadre grandi o piccole vogliamo sempre costruire e non cambiamo in funzione dell’avversario”. L’unica indicazione di formazione riguarda la difesa, ancora in emergenza a causa dei tanti infortuni: “Spinazzola giocherà sulla corsia sinistra mentre El Shaarawy da attaccante è una soluzione solo in caso di necessità. Kumbulla si è allenato e sarà convocato. Smalling? Sta meglio, penso che possa rientrare in gruppo per la prossima settimana”. Sul suo futuro e sulle voci legate ad un possibile approdo sulla panchina del Benfica, Fonseca glissa (“Sono solo focalizzato sulla Roma”) ma spende una battuta sul nuovo stadio dopo l’abbandono del progetto di Tor di Valle: “Non sta a me parlarne. Ma quel che posso dire è che Friedkin ha intenzione di fare uno stadio per i tifosi e per la città”.

