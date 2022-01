Trascorso ormai da qualche settimana il periodo delle festività natalizie, riteniamo opportuno e doveroso informare i soci della Fondazione, le persone che sono vicine alla stessa e l’opinione pubblica che nel mese di dicembre del decorso anno 2021, la Fondazione ha ritenuto di svolgere alcune iniziative benefiche per stare vicina alle bambine, alle ragazze ed agli anziani ospitati in alcune strutture sociali della provincia di Reggio Calabria. In particolare:

– Il 20 dicembre una delegazione della Fondazione composta dal Presidente Michelangelo Tripodi e dai componenti Ivan Tripodi e Daniela Palumbo si è recata presso la casa famiglia “IL SORRISO” di Reggio Calabria e la Casa famiglia anziani “OASI DEI NONNI” di Campo Calabro per portare un regalo natalizio agli ospiti delle due strutture che è stato particolarmente gradito e ha ricevuto una grande accoglienza.

– Nel pomeriggio del 21 dicembre 2021 a Polistena, una delegazione della Fondazione composta dal Presidente Michelangelo Tripodi e dai componenti Maria Concetta e Ivan Tripodi e Giuseppe Varone si è recata presso l’Istituto San Giuseppe di Polistena per portare alle bambine e alle ragazze dell’Istituto (n. 26) orfane di padre e madre, un omaggio natalizio che è stato molto gradito. Con questo gesto la Fondazione ha voluto dare un segno tangibile della propria vicinanza a persone che vivono in condizioni di maggiore disagio e bisogno.

-Nel pomeriggio del 28 dicembre a Reggio Calabria una delegazione della Fondazione composta dal Presidente Michelangelo Tripodi Tripodi e dai componenti Ivan Tripodi e Daniela Palumbo si è recata presso la Casa famiglia “OASI DI SAN FRANCESCO” di Reggio Calabria per portare un regalo natalizio agli ospiti della struttura che è stato particolarmente gradito, ricevendo una favorevole accoglienza.

La Fondazione Girolamo Tripodi, nel solco delle molteplici attività sociali, culturali e benefiche portate avanti in questi pochi anni dalla sua nascita, continua, pertanto, a promuovere azioni utili e al servizio della collettività e si impegna a proseguire in questa importante attività sociale che rappresenta la testimonianza della scelta compiuta.