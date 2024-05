La Fondazione Antonio Emanuele Augurusa è lieta di esprimere la sua

profonda gratitudine per il successo del Rome Summit, un evento di straordinaria

importanza che ha avuto luogo il 15 maggio all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede

a palazzo Borromeo. L’iniziativa ha visto la partecipazione di illustri rappresentanti delle

istituzioni, del mondo ecclesiastico e delle principali organizzazioni giovanili imprenditoriali

ed ha aperto un’importante piattaforma collaborativa permanente di discussione per

delineare una visione innovativa dell’impresa, orientata al futuro e attenta alla

persona.

L’evento è stato inaugurato dal Segretario presso la Santa Sede, Sua Eminenza

cardinale Pietro Parolin, che ha tenuto una lectio magistralis, dichiarando che

l’imprenditore “è una persona di buona volontà, con precise caratteristiche e valori, che lo

rendono in grado di affrontare rischi enormi, a volte contro tutti e contro tutto. Una persona

con una visione del futuro, capace di generare un benessere diffuso per la comunità di

persone che lo circondano.”

Francesco Augurusa, Presidente della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa,

recentemente eletto Vice Presidente Vicario Nazionale del Movimento Giovani UCID, ha

evidenziato il dovere di dare un’anima all’economia di domani e la necessità di avere il

coraggio e la responsabilità per cambiare l’economia attuale e promuovere il lavoro

dignitoso e lo sviluppo sostenibile. Ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra

istituzioni, imprese, Terzo settore e mondo ecclesiastico ed ha indicato il Rome Summit

come il luogo ideale per la costituzione di una piattaforma collaborativa cross-settoriale

capace di trasformare questo impegno in azione concreta.

Benedetto Delle Site, Presidente del Movimento Giovani UCID, in linea con la riflessione

del cardinale Parolin e Presidente Augurusa, ha evidenziato il ruolo dei giovani imprenditori

nel promuovere lo sviluppo duraturo, integrale ed umano attraverso la creazione

dell’occupazione e opportunità di formazione, investimenti nel capitale umano e nello

sviluppo di nuove, innovative forme di welfare, nonché incubazione di start-up.

Come un esempio concreto di tale impegno congiunto è stato presentato Virtus Lab – il

modello organizzato in collaborazione tra la Fondazione Antonio Emanuele Augurusa e il

Movimento Giovani UCID, che trasforma le esigenze delle imprese nel trovare il

personale qualificato in opportunità per le persone in condizioni fragili, creando

percorsi di formazione e inclusione lavorativa nei settori chiave per l’economia attuale

accessibili a chi affronta grandi ostacoli nel trovare un lavoro dignitoso.

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale Antonio Tajani a supporto dell’idea del ruolo dei giovani imprenditori ha

evidenziato il ruolo fondamentale dello Stato, che “ha il dovere di tutelare la libertà

garantita dal lavoro, nonché la dignità che ne deriva. […] È necessario elaborare una politica

economica a misura d’uomo con una visione complessiva, senza la quale è difficile per la

politica orientare chiaramente le imprese. Il governo deve porre attenzione alla politica

economica, promuovere le buone pratiche, i nuovi percorsi e le nuove idee che emergono

grazie alla giovane imprenditoria.”

Intervenendo da remoto, anche il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana

ha sottolineato l’importanza del dialogo con le istituzioni: “L’affermazione di una cultura

imprenditoriale fondata su solidi principi etici e morali è condizione indispensabile per

garantire che la libertà e la dignità dell’individuo restino sempre al centro di qualsiasi

processo produttivo. Anche il Santo Padre, parlando di umanesimo del lavoro, ha da tempo

affermato la necessità che sia l’economia a servire l’uomo, e non viceversa. A questo scopo

siamo oggi chiamati a gettare le basi di un nuovo paradigma di sviluppo sociale ed

economico. In questo contesto sarà di fondamentale importanza il consolidamento del

dialogo istituzionale con il mondo imprenditoriale.”

L’elemento chiave dell’evento è stato il coinvolgimento dei leader delle principali

organizzazioni giovanili imprenditoriali, tra cui Giovani Imprenditori Confindustria,

Giovani Imprenditori ANCE, Coldiretti Giovani Impresa, Giovani Imprenditori

Confartigianato, Giovani Confcooperative, Giovani Federmanager, Giovani di

Confagricoltura-ANGA e Giovani Imprenditori Confapi. I loro interventi hanno messo in

luce tematiche cruciali come lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e la responsabilità

sociale d’impresa, tutte orientate a garantire un futuro dignitoso non solo per l’attuale

generazione di giovani lavoratori, ma anche per quelle a venire. Riccardo Di Stefano,

Presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria, ha evidenziato l’importanza della

responsabilità sociale nel loro ruolo, sentendo il dovere non solo verso la propria impresa,

ma anche verso la comunità e le generazioni future. Angelica Donati, Presidente dei

Giovani Imprenditori di ANCE, ha sottolineato l’importanza dell’inclusione dei giovani e

delle donne nel mercato del lavoro, ponendo l’accento sulla preparazione scolastica e la

formazione continua come strumenti essenziali per favorire un’occupazione più diffusa e

sostenibile.

Il Summit, organizzato in collaborazione con il Movimento Giovani UCID (Unione Cristiana

Imprenditori Dirigenti) e con l’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Francesco Di Nitto,

con il supporto di sponsor, rappresentanti delle note realtà imprenditoriali italiane, European

Brokers, Weevo e Little Genius International, ha segnato l’avvio di un tavolo permanente

di analisi e confronto sulle sfide attuali e sulla responsabilità delle imprese nella

creazione di un’economia più giusta, inclusiva e sostenibile.

La Fondazione Augurusa ringrazia tutti i partecipanti e i partner che hanno reso possibile

questo evento e ribadisce il suo impegno nel promuovere una nuova economia orientata alla

creazione di valore condiviso e alla promozione di un benessere diffuso. Siamo convinti che,

attraverso un’azione coraggiosa e innovativa, sia possibile realizzare una vera

trasformazione economica e sociale.

La Fondazione Antonio Emanuele Augurusa si impegna quotidianamente nello sradicare

tutte le forme di povertà e contrastare le disuguaglianze attraverso i pilastri della formazione

ed inclusione sociale. Adottando l’approccio di restituzione generativa, collabora

strettamente con UCID, il settore privato, pubblico, non-profit e filantropico per costruire

partnership cross-settoriali che generano iniziative di impatto sistemico. Insieme al

Movimento Giovani UCID la Fondazione Augurusa ha sviluppato il modello Virtus Lab che

crea i percorsi concreti di accesso alla formazione ed occupazione dignitosa, supportando

così non solo le persone in cerca di lavoro, ma anche le imprese che hanno bisogno di

risorse umane qualificate.

UCID Movimento Giovani è una Organizzazione di imprenditori e dirigenti che sono

impegnati per promuovere e far progredire nella società la conoscenza, l’attuazione e la

diffusione della dottrina sociale della Chiesa, lo studio e l’attuazione di iniziative volte ad

assicurare un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona

al centro dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione e

sviluppando la sussidiarietà.

Little Genius International è una Benefit Corporation, tra le prime nate in Italia. Gestisce

scuole ed è un centro di formazione per insegnanti e presidi di molti paesi esteri (Turchia,

Cina, Canada, Inghilterra, Germania, Repubblica Ceca, USA, Sud Korea, Grecia). La propria

metodologia educativa e d’impatto sociale si focalizza sullo sviluppo delle competenze

imprenditoriali sane che impattino positivamente società e ambiente aiutando gli individui a

sviluppare consapevolezza civica e ambientale e competenze digitali, come il prompting,

affinché controllino le tecnologie e non siano da esse controllati per lo sviluppo futuro di una

società civile ed un’economia sana.

Weevo S.r.l è una Società Benefit che aiuta le imprese a esprimere scopo e valori perché

siano di ispirazione alle loro persone e a tutti gli stakeholder. Lo fa attraverso la

pianificazione, progettazione e realizzazione in ambito digitale, identificando gli obiettivi,

scrivendo i contenuti, mettendo in atto il piano. Lavora direttamente con il prof. Philip Kotler,

padre del marketing moderno, per portare i principi dell’Economia Civile nel mondo

dell’impresa attraverso l’Impact Marketing.

European Brokers è una società specializzata nel settore del brokeraggio assicurativo e

della consulenza in ambito assicurativo e finanziario. Fondata con l’obiettivo di offrire

soluzioni personalizzate e di alta qualità ai propri clienti, opera come intermediario tra

compagnie assicurative e clienti, garantendo la negoziazione delle migliori polizze disponibili

sul mercato. L’azienda si occupa di una vasta gamma di servizi, che includono l’analisi dei

rischi, la gestione delle polizze assicurative, la consulenza in materia di gestione del rischio

e la progettazione di piani assicurativi su misura per privati, aziende e istituzioni. Grazie alla

sua esperienza e competenza, European Brokers è in grado di offrire supporto professionale

e strategie efficaci per la protezione e la gestione del patrimonio dei suoi clienti