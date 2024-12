Una donna di 44 anni, T. G., è stata arrestata dai carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto per il tentato omicidio dell’ex cognata, S. A., di 29 anni. La donna, infatti, in mattinata avrebbe accoltellato l’ex moglie del fratello dopo averla raggiunta all’interno della sua abitazione. L’aggressione è avvenuta nella camera da letto, dove la vittima si trovava in dormiveglia. Da quanto si apprende, il fratello della donna arrestata, F. G, trentacinquenne, è stato più volte denunciato dall’ex coniuge per stalking ed è attualmente sottoposto alla misura cautelare del braccialetto elettronico. In base alle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, l’episodio sarebbe, dunque, da inquadrare all’interno del contesto familiare. Il coltello utilizzato per compiere l’aggressione è stato consegnato ai carabinieri dalla 44enne, che sarà trasferita in carcere.