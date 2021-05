Ancora un focolaio all’interno di una struttura che ospita anziani. Stavolta a Castrolibero, in provincia di Cosenza, dove a Villa Flora sono oltre 30 le persone risultate positive. Dopo aver fatto la prima somministrazione di vaccino anti Covid, al momento del richiamo, i sanitari dell’Asp hanno riscontrato in alcuni anziani linee di febbre. A quel punto sono stati eseguiti i tamponi sugli ospiti della Rsa, quasi tutti ultraottantenni e 30 di questi sono risultati positivi al Covid 19.

Ma sembra tutto sotto controllo in quanto alcuni hanno avuto una prima dose di vaccinazione.

Tra gli operatori sanitari e dipendenti della struttura, sono stati accertati 4 casi positivi e 5 negativi. I carabinieri del NAS e l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza hanno avviato un’indagine a causa del numero ‘sproporzionato’ tra degenti e operatori in servizio.