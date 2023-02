Fitch conferma rating San Marino, Righi “Primi frutti nostre politiche”

SAN MARINO (ITALPRESS) – Fitch conferma il rating per la Repubblica di San Marino a BB e mantiene l’outlook stabile. L’agenzia di rating certifica “una crescita economica sorprendentemente al rialzo”.“Nella determinazione del rating vengono riconosciuti i valori, gli sforzi e i risultati del settore manifatturiero sempre più orientato all’esportazione, fonte di crescita fondamentale”, si legge in una nota della Repubblica di San Marino.Fitch rivede al rialzo le stime di crescita per il 2021 all’8,3% (dal 5,0%) e per il 2022 al 4,0% (dal 3,0%).Fabio Righi, Segretario di Stato per l’Industria, si dice “soddisfatto che le politiche e gli interventi portati avanti dalla Segreteria, incentrati tanto sul fronte interno quanto su quello internazionale, con l’obiettivo di creare percorsi di crescita strutturati, stiano portando i propri importanti frutti. Da tempo, nonostante le difficoltà, riferisco di numeri estremamente positivi, basti pensare che il volume dell’export dal 2019 a oggi è cresciuto di oltre 1 miliardo di euro ed è sempre una piacevole dose di sorpresa quando sono gli organismi internazionali e le agenzie di rating a certificarlo. Il comunicato divulgato da Fitch offre numerosi spunti positivi dei quali tenere conto e traccia una strada sulla quale sono certo che si possa proseguire per migliorare ulteriormente i dati economici del nostro Paese. Il 2023 dovrà comunque essere l’anno della svolta: già pronta la riforma della norma sulle attività produttive e fondamentale avviate e realizzare entro i primi 5 il percorso di digitalizzazione”.

