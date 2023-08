In anticipo rispetto alla data prevista, nel porto di Gioia Tauro, presso le banchine del terminalista Automar, ha attraccato la Finnsirius, il ro-pax di Finnlines. che, facendo scalo a Gioia Tauro per sbarcare un carico di autovetture, ha anticipato di tre settimane l’avvio ufficiale della propria attività di linea regolare nel Baltico previsto per metà settembre.

Da poco completato nel cantiere cinese di China Merchants Jinling di Weihai, il Finnsirius è il primo traghetto fatto costruire da Grimaldi Group. È una delle maggiori navi della sua Grimaldi, con una lunghezza di 235 metri e capacità di 5.200 metri lineari e 1.100 passeggeri. È destinato ad entrare in servizio nella tratta Finlandia-Svezia, via le isole Aland, collegando i porti di Naantali, Langnas e Kapellskar.

Dal porto di Gioia Tauro il nuovo ro-pax salperà alla volta del Nord Europa, dopo aver imbarcato un altro carico di autovetture, per poi giungere a Naantali dove il prossimo 15 settembre è previsto il suo primo viaggio ufficiale con anche il traffico passeggeri.