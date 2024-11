DI CLEMENTE CORVO

il Rione Monacelli di Gioia Tauro e le vie attigue finalmente ritrovano nell’ordinaria amministrazione il decoro urbano. Infatti ieri dopo anni di abbandono la zona è stata ripulita dalla polvere, dalle folti erbacce, che ne deturpavano l’aspetto.

La gente del quartiere abbastanza popolato della cittadina della Piana, con grande pazienza, con grande impegno, in questi anni si é sempre adoperata per pulire le zone limitrofe alle proprie abitazioni in maniera spontanea e dignitosa. Finalmente il decoro pare voglia cominciare a dare lustro alla nostra città e, di questo bisogna rendere riguardoso tributo all’assessore Guerrisi che unitamente alla nuova giunta con in testa il Sindaco Scarcella stanno promuovendo queste importanti opere di pulizia urbana.

Ci auguriamo che questo impegno sia costantemente profuso, affinché Gioia Tauro divenga modello di decoro e senso civico.

Con queste auliche premesse e con la speranza che tutto ciò continui nel futuro ad essere considerato come ordinaria amministrazione, diciamo grazie all’amministrazione comunale tutta.