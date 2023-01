Si è appena diplomato a giugno e subito è stato assunto in Enav (ente nazionale assistenza volo). Questa la storia di Si è appena diplomato a giugno e subito è stato assunto in Enav (ente nazionale assistenza volo). Questa la storia di Filippo Micalizzi brillante studente dell’Istituto di Istruzione Augusto Righi indirizzo aeronautico il quale ha voluto condividere la sua gioia ritornando a scuola per ringraziare i suoi professori e la preside Daniela Musarella.

“Devo molto a questa scuola, ha detto, e per questo sono qui per abbracciarvi tutti”.

Un momento molto emozionante che ha visto tutti vicini allo studente il quale è stato accolto tra molti applausi proprio nel laboratorio di aeronautica dove si trova il suo tanto amato simulatore di volo da cui molto ha imparato.

Ai compagni ha detto “studiate!” questo per affermare come lo studio rappresenta un’arma di riscatto sociale e culturale. Poi ancora ha aggiunto: “studiate perché attraverso la preparazione si superano i concorsi” e dunque si ha la possibilità di essere liberi e felici in un mondo in cui le competenze urgono e servono.

Micalizzi partirà dunque alla volta di Forlì dove si trova l’Academy che forma controllori del traffico aereo per iniziare una nuova avventura che sarà sicuramente brillante come quella scolastica.

La dirigente Daniela Musarella si è detta orgogliosa di questo risultato che premia lo studio, l’impegno e la serietà e Micalizzi è stato e rimane uno studente modello per le sue non comuni caratteristiche.

“Questi risultati dimostrano come il merito conta tanto, ha ribadito la Dirigente, e questo conferma come lo studio deve essere intrapreso in modo serio sin dai primi giorni di scuola”.

Un abbraccio carico di emozione anche con i professori da parte dell’ex studente che lo hanno visto crescere e maturare sotto il profilo umano e scolastico anno dopo anno.

Tutti ricordano la sua serietà e la sua voglia di imparare, caratteristica questa necessaria per scalare la vetta del successo. brillante studente dell’Istituto di Istruzione Augusto Righi indirizzo aeronautico il quale ha voluto condividere la sua gioia ritornando a scuola per ringraziare i suoi professori e la preside Daniela Musarella.

“Devo molto a questa scuola, ha detto, e per questo sono qui per abbracciarvi tutti”.

Un momento molto emozionante che ha visto tutti vicini allo studente il quale è stato accolto tra molti applausi proprio nel laboratorio di aeronautica dove si trova il suo tanto amato simulatore di volo da cui molto ha imparato.

Ai compagni ha detto “studiate!” questo per affermare come lo studio rappresenta un’arma di riscatto sociale e culturale. Poi ancora ha aggiunto: “studiate perché attraverso la preparazione si superano i concorsi” e dunque si ha la possibilità di essere liberi e felici in un mondo in cui le competenze urgono e servono.

Micalizzi partirà dunque alla volta di Forlì dove si trova l’Academy che forma controllori del traffico aereo per iniziare una nuova avventura che sarà sicuramente brillante come quella scolastica.

La dirigente Daniela Musarella si è detta orgogliosa di questo risultato che premia lo studio, l’impegno e la serietà e Micalizzi è stato e rimane uno studente modello per le sue non comuni caratteristiche.

“Questi risultati dimostrano come il merito conta tanto, ha ribadito la Dirigente, e questo conferma come lo studio deve essere intrapreso in modo serio sin dai primi giorni di scuola”.

Un abbraccio carico di emozione anche con i professori da parte dell’ex studente che lo hanno visto crescere e maturare sotto il profilo umano e scolastico anno dopo anno.

Tutti ricordano la sua serietà e la sua voglia di imparare, caratteristica questa necessaria per scalare la vetta del successo.