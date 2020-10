Nominato il Commissario cittadino del comune di Taurianova. Sarà Filippo Lazzaro – consigliere comunale – attivo sul territorio da tempo, a guidare il partito di Giorgia Meloni. Il suo impegno servirà a rilanciare l’azione del gruppo dirigente e degli iscritti per gettare le basi per il ritorno ad una gestione ordinaria ed inclusiva dello stesso. “Per noi sarà un valore aggiunto viste le sue capacità, ed è per questo che ho ritenuto importante, per il radicamento del partito, affidargli il ruolo di commissario, per il quale, sono certo, saprà farsi valere” – queste le parole di Denis Nesci Commissario provinciale Fdi.