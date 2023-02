Festa di Sant’Agata, Schifani ricevuto da Galvagno nella sede dell’Ars di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Si è conclusa nella sede di Catania dell’Assemblea regionale siciliana la giornata del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione delle celebrazioni per la festa di Sant’Agata. A ricevere il governatore il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. Presenti anche il vice presidente della Regione e assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino, l’assessore all’Economia, Marco Falcone, deputati regionali e nazionali e altre autorità civili.

Schifani e Galvagno hanno sottolineato la forte sinergia tra il governo regionale a il parlamento siciliano. Il governatore ha manifestato il suo apprezzamento per la festa della Santa Patrona di Catania e ha assistito con il presidente dell’Ars al passaggio della processione lungo la via Etnea.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana-

(ITALPRESS).