Nuovo appuntamento con la festa dell’Unità del Pd che, stavolta, ha avuto luogo ad Arena in piazza Generale Pagano.

Al dibattito, moderato dal giornalista e direttore di Calabria7 Mimmo Famularo, hanno preso parte il segretario del circolo di Arena Giovanna Bonifacio, il segretario provinciale di Vibo Giovanni Di Bartolo, il sindaco di Arena Antonino Schinella, la portavoce provinciale delle Donne Democratiche Valdimira Pugliese, i consiglieri regionali Ernesto Alecci e Raffale Mammoliti, oltre ai candidati alle politiche del collegio e al segretario regionale e capolista al Senato Nicola Irto, al quale sono state affidate le conclusioni dei lavori.

Il Pd ha ribadito la necessità di interventi strutturali per la Calabria e per Vibo attraverso l’elaborazione di un progetto di insieme e una visione che riesca a fuoriuscire dalle logiche di tipo emergenziale, fatte di interventi tampone. Interventi che solo un governo nazionale a trazione Pd può garantire, considerando che il Sud è scomparso dai programmi e dalla campagna elettorale del centrodestra che continua ad insistere sull’autonomia differenziata.

«Serve un piano straordinario per il lavoro – ha detto Nicola Irto – così come servono scelte coraggiose per la sanità che deve essere pubblica in senso universale. Obiettivi che si possono raggiungere solo se la Calabria e il Sud diventeranno priorità per il prossimo governo nazionale che necessariamente dovrà essere guidato dal Pd. Questo centrodestra ha dimostrato, a tutti i livelli, quale sia la sua considerazione per il Sud continuando ad agitare lo spettro dell’autonomia differenziata. Ma Lega e Fi, interrompendo la legislatura solo per fini strumentali, hanno creato tantissime difficoltà per la messa a terra dei fondi del Pnrr e anche del Fsc che continuano a rimanere bloccate con un danno enorme proprio per le regioni meridionali che non hanno un attimo da perdere per provare a recuperare il gap con il resto del Paese».