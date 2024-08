Mancano 24 ore alla cd. “scasata” della Varia di Palmi. L’attesa si avverte in Città. L’Animella, il Padreterno,

gli ‘Mbuttaturi e la Città intera, si preparano al colpo di cannone.

Per il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, da palmese, sarà un’altra giornata particolarmente intensa

ed importante.

Lo ha più volte ricordato, la Festa della Varia non è più la Festa della Città di Palmi, ma rappresenta un

Patrimonio Culturale ed un Grande Evento Regionale e, ovviamente, mondiale con il riconoscimento

Unesco ottenuto con la Rete delle Grandi Macchine a Spalla, da tutelare e salvaguardare. D’altronde è

quanto risulta sancito dalla Legge Regionale che reca il Suo nome approvata nel 2023 dal Consiglio

Regionale della Calabria:

“Sono ore febbrili. L’attesa ti colpisce nell’animo e ti coinvolge sempre di più. Si tratta di momenti emozionanti che, soprattutto noi palmesi, viviamo intensamente. L’Animella, la piccola Sara, il Padreterno, il bravissimo Antonio, gli encomiabili ‘Mbuttaturi, le instancabili maestranze, la Città, tutti insieme a lavorare per riuscire a portare a termine, ancora una volta, questo sogno, questo miracolo che si ripete negli anni. La scasata, il trasporto e l’arrivo in Piazza I Maggio. Tutto è pronto. Tutti noi siamo pronti ad assistere e a partecipare al trionfale trasporto del Carro Sacro.”.

Il Consigliere Mattiani tiene a sottolineare il grande supporto che la Regione Calabria non ha fatto

mancare alla Festa nemmeno quest’anno: “Come Regione Calabria, anche quest’anno, abbiamo supportato economicamente tantissime iniziative Culturali sparse su tutto il territorio regionale. Stiamo investendo tantissimo nei processi di valorizzazione, promozione, tutela e salvaguardia delle nostre tradizioni. La nostra azione, l’azione incisiva del nostro Presidente Roberto Occhiuto, si è contraddistinta per questo sin dall’inizio e così continueremo. E’ anche per l’edizione della Festa della Varia di Palmi 2024 è stato riconosciuto un corposo finanziamento di € 70.000 da spendere in azioni di tutela e salvaguardia di questo immenso Patrimonio”.

Il Consigliere Mattiani proprio sulle azioni finanziate dalla Regione Calabria: “Per l’edizione della Festa della Varia di Palmi 2024 è stata data attuazione ad una nuova misura contenuta nella Legge Regionale da me proposta. Infatti, è stato nominato il Comitato Scientifico che in tempi davvero celeri non soltanto si è

riunito, ma ha avviato una fitta serie di riunioni operative per giungere alla definizione di tutte le procedure previste dalla legge. Difatti, già in data 08.08.2024, il Comitato si esprimeva favorevolmente rispetto al programma degli eventi proposto dal Comune di Palmi, mentre la Giunta Regionale provvedeva alla sua approvazione in data 12.08.2024. Un lavoro, quindi, senza sosta a supporto della nostra meravigliosa Varia. Non posso far altro che ringraziare per questo, il Presidente Occhiuto e la Giunta Regionale, tutti gli uffici del Dipartimento Turismo con a capo la Dott.ssa Gina Aquino, tutti i membri del Comitato Scientifico rappresentato dalla Presidente Avv. Anna Pizzimenti.”. Sulle singole azioni:

“Ritengo doveroso elencare singolarmente le singole azioni per fornire certezze agli addetti ai lavori, dare le giuste informazioni ai cittadini calabresi e, per l’appunto, ai palmesi, ma anche per rispetto nei confronti di chi si è speso gratuitamente nelle settimane estive a supporto della Festa. Sono stati, quindi, finanziati una moltitudine di eventi. Eventi culturali e musicali. Sul punto è stato concesso un finanziamento di € 20mila (la totalità dell’importo richiesto dal Comune di Palmi) per:

1. un concerto di musica classica, già concordato, teso a rafforzare il legame e la continuità storica con la tradizione musicale palmese che si incardina su figura quali N. A. Manfroce e Francesco Cilea, affidato all’orchestra di Fiati della Città di Delianuova;

2. il Palmi Jazz Festival e, quindi, concerti con Paolo Fresu, Omar Sosa, Peppe Servillo.

3. spettacoli culturali e musicali legati ai quartieri ed alle parrocchie, come avviene con le Contrade di Siena e Gubbio.

Il programma prevede che gli eventi si estendano all’intera città compresi i quartieri periferici di

Taureana e Tonnara. Inoltre, è stata finanziata la Rievocazione Storica del Sacro Capello per una spesa di € 5mila. Sono stati finanziati i costi per la costruzione e il cantiere storico della Varia per € 20mila. E’ stato concesso supporto economico ad iniziative di Tutela e Salvaguardia per € 4mila. Ed ancora. La Regione Calabria si farà carico dei costi di Comunicazione Marketing e Promozione, creazione materiale informativo, documentari, contenuti video, attività di stampa, produzione gonfaloni, costumi, etc. per un importo di € 10mila. Infine, saranno a carco della Regione Calabria i costi per palchi e tribune per una spesa di € 11mila. A tutte queste misure va aggiunto, come detto poche settimane fa, l’impegno di Calabria Film Commission che per la Varia di Palmi in queste settimane, oltre a farsi carico di iniziative di promozione sulle reti RAI, sta realizzando un cortometraggio che farà il giro del mondo. Insomma un lavoro certosino, inteso, costante e senza sosta che continueremo a portare avanti. Viva la Calabria, Viva Palmi, Viva la Festa della Varia di Palmi. Senza Sconsu”