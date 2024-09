Quattro giorni, a partire da sabato, per supportare con un programma ludico e culturale, variegato e di qualità, i festeggiamenti Mariani in corso. È così che l’amministrazione comunale intende esaltare il clima di entusiasmo popolare che si respira in città, peraltro amplificato dalla ricorrenza dell’anniversario per i 130 anni dai miracoli attribuiti alla Madonna patrona, in vista di domenica 8 settembre, giornata clou della parte religiosa dei festeggiamenti curata dalla parrocchia guidata da don Mino Ciano, a capo anche dal comitato Festa, e dall’associazione dei Portatori coordinata da Carlo Ambesi.

La serie di eventi, pensati dall’assessore Massimo Grimaldi e inseriti nel programma “Un’Estate Capitale – frutto del coordinamento con l’assessorato alla Cultura guidato da Maria Fedele – terminerà martedì con il concerto a piazza Macrì di Arisa, introdotto dalle esibizioni di due giovani talenti: Samuele Spina e Noa Nizzardo, vincitrice nella sezione Pop del primo concorso Armonie Mediterranee, patrocinato dal Comune e promosso dall’associazione Nuova Verdi fondata dal maestro Cettina Nicolosi.

A partire da sabato con il concerto di Jak Alviano, quindi, l’area che circonda il Duomo cittadino – elevato a Chiesa giubilare proprio per la ricorrenza legata ai Miracoli che la tradizione documentata collega al culto della Madonna della Montagna – sarà nuovamente, tra bancarelle, luna park, passeggio e locali strapieni, quel concentrato di devozione religiosa, partecipazione e coesione sociale che la giunta guidata dal sindaco Roy Biasi sostiene ogni anno a partire dal rito U ‘Mbitu.

Proprio il primo cittadino sarà protagonista nella giornata di domenica di una consegna altamente simbolica, a margine della solenne celebrazione eucaristica del mattino officiata da don Mino, ovvero quella di una chiave in oro che quest’anno vuole rilanciare il sentito affidamento alla Patrona in cui l’intera città sente di credere.

Sempre domenica, inoltre, le ore che coincidono con l’attesa processione della statua – che a partire dalla messa delle 19.00 celebrata dal vescovo Giuseppe Alberti avrà sul capo la corona in oro benedetta da Papa Francesco, realizzata dopo la fusione del prezioso materiale donato dai fedeli – saranno allietate anche dalla musica della Fanfara del XII° Reggimento Carabinieri – Sicilia, protagonista alle 10.30 in un’iniziativa in ricordo di Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, nella villa comunale, e alle 22.30 di un concerto sempre a piazza Macrì.

Altro momento altamente simbolico, frutto anche in questo caso della collaborazione tra il Comune e la Parrocchia, è quello di lunedì sera quando l’annuale consegna del Premio dei Miracoli, rilanciato da qualche anno a questa parte dell’Amministrazione comunale, si trasformerà in un vero e proprio galà in piazza, occasione in cui la città potrà – nell’anno di Capitale del Libro – legare devozione religiosa e orgoglio civico nel nome dei 5 taurianovesi, affermatisi a livello nazionale nei diversi campi, insigniti nella serata condotta da Miriam Sorace e Michel Dessì.

A seguire, nella vicina piazza Italia, si esibirà il cantante Cosimo Papandrea in un concerto offerto dalla Città Metropolitana.