“Non accettiamo le scelte del governo sul Pnrr e ci stupisce che i presidenti di Regione facciano prevalere l’interesse di partito e di appartenenza politica rispetto a quello delle comunità che governano”.

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, concludendo a Vibo Valentia la festa regionale de “l’Unità”.

“Giudichiamo scellerata – ha aggiunto – la scelta di fare passare dieci mesi di incertezza sugli investimenti del Pnrr.

Per Catanzaro, per esempio, rischiano di saltare 15 milioni di euro di progetti di rigenerazione urbana. É questa l’attenzione che il governo riserva al Sud? Si tratta di un errore madornale.

L’esecutivo fa il gioco delle tre carte. Sta cancellando dal Pnrr, dopo 10 mesi di attesa, 16 miliardi di euro di progetti destinati soprattutto ai Comuni, che sono gli enti che stanno spendendo bene ed in fretta le risorse. Il governo racconta che immetterà altre risorse per coprire quelle che sta togliendo dal Pnrr, ma si tratta di una fregatura perché i soldi che vogliono mettere sono quelli dei fondi strutturali e per lo sviluppo che comunque sarebbero spettati alle Regioni e ai Comuni”.

“La verità – ha concluso la segretaria del Pd – è che si stanno sottraendo fondi allo sviluppo, alla buona impresa ed al lavoro di qualità”. (ANSA)