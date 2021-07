Fervono i preparativi per la XX edizione della Festa Nazionale dello Stocco. A due settimane dall’inizio della manifestazione, l’Associazione Turistica “Pro Loco” guidata da Pino Gentile e l’Azienda “Stocco&Stocco” di Francesco D’Agostino stanno lavorando a pieno regime per definire tutti i dettagli dell’evento. I prossimi 14 e 17 agosto, nel consueto e suggestivo teatro a cielo aperto di viale Campanella a Cittanova, la celebre kermesse dedicata all’enogastronomia d’eccellenza e alla grande musica italiana tornerà a scaldare l’estate calabrese. Due date d’eccezione in cartellone, per riproporre il binomio vincente marchio di fabbrica dell’evento.

Il 14 agosto la “Sagra dello Stocco” e il concerto di Umberto Tozzi; il 17 agosto secondo appuntamento con la storica “Sagra” e concerto di Francesco Renga. Un finale in crescendo per festeggiare le venti edizioni di un evento tra i più importanti del sud Italia.

Musica, dunque, soprattutto i sapori unici dell’enogastronomia d’eccellenza. Per la XX edizione della Festa Nazionale dello Stocco, la cucina sotto le stelle di viale Campanella presenterà al pubblico cinque piatti della tradizione a base di pregiato stoccafisso. In particolare, la ricetta “Antica Cittanova” colorerà di sapori e colori il corposo menù della sagra.

Tra le novità di questa edizione, la stringente normativa anti – Covid che renderà necessarie alcune attività per la gestione in totale sicurezza delle differenti fasi della kermesse. I concerti, realizzati in sinergia con “Esse Emme Musica” di Senese, saranno a pagamento e a numero chiuso (mille persone), in linea con gli indirizzi di legge forniti in materia di esecuzione e fruizione degli eventi all’aperto. Per prendere parte alla sagra e agli spettacoli, sarà necessario esibire il green pass vaccinale o, in alternativa, un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

È possibile effettuare l’acquisto dei tagliandi su sui circuiti telematici Ticketone.it e Ticketservicecalabria.it e presso l’azienda Stocco&Stocco.

“Stiamo lavorando per la riuscita della XX Festa Nazionale dello Stocco – ha affermato il Presidente dell’associazione Turistica “Pro Loco” di Cittanova Giuseppe Gentile – e siamo certi che ancora una volta sapremo centrare un grande successo in termini di qualità e partecipazione. Questo evento è un motore importante per il turismo e la promozione del territorio. Insieme allo storico partner “Stocco&Stocco”, e con il supporto dell’amministrazione Comunale, celebreremo il ritorno di una manifestazione amata dall’intera Calabria e famosa in tutta Italia”.

Impegnato nei preparativi anche il titolare dell’Azienda “Stocco&Stocco” Francesco D’Agostino. “Le difficoltà non stanno fermando il nostro impegno – ha sottolineato – consapevoli dell’importanza di ripartire con responsabilità e fiducia. La Festa è uno dei momenti più attesi dell’estate calabrese. Noi ci prepariamo a celebrare il ventennale di questa straordinaria manifestazione”.