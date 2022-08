Ferrandelli “Pieno sostegno di +Europa a Chinnici, 5S inaffidabili”

PALERMO (ITALPRESS) – “Eravamo diffidenti sul fare le primarie con il Movimento 5 Stelle e avevamo ragione: come sono stati inaffidabili a Roma, tali si sono rivelati a Palermo. Per quanto ci riguarda, saremmo andati avanti senza di loro già dopo la caduta del governo Draghi”. Lo sottolinea Fabrizio Ferrandelli, che nella sede di +Europa, a Palermo, ha presentato i candidati alla camera dei Deputati e al Senato nei collegi siciliani. “Abbiamo profonda stima di Caterina Chinnici e sosteniamo con convinzione la sua candidatura: siamo pronti a mettere in campo la nostra rappresentanza al suo fianco: sono contento che stavolta il Pd, al contrario di quanto successo alle Comunali, abbia deciso di dialogare con noi”, aggiunge Ferrandelli, presidente dell’assemblea di +Europa.

