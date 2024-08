FERRAGOSTO SICURO: I CARABINIERI SVENTANO FURTO in abitazione A CAMPO CALABRO E INDIVIDUANO UNO DEI RESPONSABILI.

L’Arma dei Carabinieri, impegnata in un’intensa attività di controllo durante il periodo di Ferragosto, continua a garantire la sicurezza dei cittadini sul territorio reggino. Grazie a un tempestivo intervento, i militari della Compagnia di Villa San Giovanni hanno sventato un furto a Campo Calabro, restituendo alla vittima l’intera refurtiva e denunciando uno dei responsabili.

l fatto è avvenuto la sera del 10 agosto, quando due malviventi si sono introdotti in un’abitazione dopo aver forzato la porta d’ingresso, rubando oggetti preziosi e monili. La pronta reazione di un vicino, che ha sorpreso i ladri, ha costretto i malfattori a una fuga precipitosa, durante la quale hanno abbandonato il bottino. Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento dei Carabinieri, la refurtiva è stata immediatamente recuperata e riconsegnata al proprietario.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha portato all’individuazione di uno dei due ladri, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Le indagini continuano per identificare il secondo responsabile.

Questo intervento rientra nell’ambito delle operazioni intensificate dall’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza durante il periodo estivo, dimostrando ancora una volta l’impegno costante nella tutela delle abitazioni e dei cittadini. Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.