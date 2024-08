Ferragosto 2024: le top 50 destinazioni degli italiani

Prezzi e numero di persone per le destinazioni più ricercate su Holidu.it

Quante volte in questo periodo dell’anno ci sentiamo rivolgere la fatidica domanda: “Che fai a Ferragosto?”. Che si tratti di una settimana intera o soltanto di un paio di giorni, di un viaggio in solitaria o di gruppo, le giornate di metà agosto rappresentano ogni anno l’occasione, per moltissimi italiani, di staccare dalla routine. Holidu, portale di prenotazione di case vacanze tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 50 destinazioni degli italiani per Ferragosto 2024, verificando prezzi, numero medio di persone per ciascuna destinazione analizzata.

Posizione

Città

Regione o Stato estero

Prezzo medio

1

San Teodoro

Sardegna

163 €

2

Gallipoli

Puglia

122 €

3

San Vito Lo Capo

Sicilia

136 €

4

Villasimius

Sardegna

162 €

5

Rimini

Emilia-Romagna

142 €

6-49

…

50

Valencia

Spagna

181 €

Fonte e classifica completa di posizioni e dati comprensivi di medi e numero medio di persone per ogni destinazione disponibile alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#ferragosto

San Teodoro in vetta alla classifica delle mete preferite per Ferragosto

È San Teodoro, in Sardegna, la meta più gettonata dai vacanzieri italiani per questo Ferragosto, con un prezzo medio di 163 euro e un numero medio di 4 persone per soggiorno. Segue Gallipoli in Puglia, con un prezzo di 122 euro e una media di 5 persone. Il terzo gradino del podio va a San Vito Lo Capo in Sicilia, dove i vacanzieri spendono in media 136 euro e viaggiano in gruppi di 4 persone. Villasimius, sempre in Sardegna, si piazza al quarto posto con 162 euro e 4 persone per soggiorno, mentre Rimini in Emilia-Romagna chiude la top 5 con 142 euro e 4 persone per soggiorno.

Il dominio assoluto della Sardegna, seguono Sicilia, Puglia e Toscana

La Sardegna stacca tutte le regioni e conferma il suo primato con ben 10 destinazioni nella classifica, di cui 3 tra le prime dieci: oltre a San Teodoro, ci sono Budoni all’ottavo posto e Alghero al decimo. Altre località sarde in classifica includono Olbia (18ma), Costa Rei (19ma), Stintino (33ma), Santa Teresa di Gallura (42ma) e Golfo Aranci (43ma).

La Sicilia è ben rappresentata con 7 destinazioni tra cui San Vito Lo Capo medaglia di bronzo, Palermo (11ma), Marina di Ragusa (13ma), Siracusa (20ma), Cefalù (22ma), Giardini-Naxos (30ma) e Castellammare del Golfo (41ma).

La Puglia conta 6 località: oltre a Gallipoli e Porto Cesareo, San Pietro in Bevagna (21°), Vieste (24° posto), Otranto (29ma) e Torre Dell’Orso (45° posto).

La Toscana ha 5 località in classifica: Follonica (16°), Castiglione della Pescaia (23°), Viareggio (32°), San Vincenzo (37°) e Grosseto (46°).

Il Lazio ha 4 mete nella top 50: si tratta di Sperlonga (15° posto), Gaeta (25ma), Terracina (44ma) e Scauri (47ma).

La Campania ha 3 destinazioni in graduatoria, ossia Paestum (26ma), Marina di Camerota (34ma), Palinuro (39mo posto) e Agropoli (49ma); l’Emilia-Romagna con Rimini quinta e Riccione alla 31ma posizione.

Il Veneto di mete ne ha 2 ossia Bibione (27ma) e Lido di Jesolo (38ma)

Una meta ciascuna per la Lombardia rappresentata da Livigno (28° posto), per la Calabria con Tropea (14° posto); e per il Friuli-Venezia Giulia con Lignano Sabbiadoro (17° posto).

Gli italiani preferiscono le mete nostrane, ma non manca qualche destinazione estera

La stragrande maggioranza delle destinazioni preferite dai vacanzieri italiani per Ferragosto si trova in Italia, ben 44 su 50. Tuttavia, ci sono anche 6 destinazioni estere che spiccano nella classifica, delle quali 5 si trovano in Spagna: Palma di Maiorca (7°), Barcellona (9°), Lloret de Mar (12°), Benidorm (40°) e Valencia (50°), e una in Francia, ossia Nizza (48°).

La meta più costosa e quella più economica

La città più costosa è una località della Spagna e più precisamente Barcellona con un prezzo medio a notte di 295 euro per 4 persone. Al contrario, la meta più economica è Agropoli in Campania, con un costo medio di 104 euro per 4 persone.

Ferragosto in compagnia

Il numero medio di persone per destinazione varia da 3 a 6, con la maggior parte delle località che vedono una media di 4 persone per soggiorno. Lloret de Mar (6 persone), Palma di Maiorca, Marbella e Benidorm (5 persone ciascuna) sono tra le destinazioni che attirano gruppi più numerosi.

La classifica completa delle località più ricercate, il numero medio di persone e i prezzi medi degli alloggi per ciascuna città analizzata sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#ferragosto

Metodologia:

Holidu ha analizzato le ricerche effettuate dai viaggiatori italiani sul sito holidu.it per soggiorni aventi data di check-in compresa tra il 10 e il 14 agosto 2024 e data di check-out compresa tra il 18 e il 24 agosto 2024 e ha quindi stilato la classifica delle destinazioni di viaggio più ricercate. Per ciascuna località sono stati poi indicati il numero medio di persone per cui è stato ricercato l’alloggio nonché il prezzo medio di soggiorno a notte.

A proposito di Holidu:

La missione di Holidu è rendere l’ospitalità e la prenotazione di case vacanze senza pensieri e piena unicamente della gioia che ogni viaggio sa regalare. Attraverso il portale di prenotazione, gli ospiti possono prenotare la loro sistemazione per le vacanze con totale tranquillità e in completa sicurezza. Inoltre, con la sua piattaforma di software e servizi, Holidu consente agli host di attirare più prenotazioni riducendo al minimo lo sforzo necessario. I fratelli Johannes e Michael Siebers hanno fondato Holidu nel 2014. La società, in rapida crescita, impiega oltre 500 professionisti e ha sede a Monaco di Baviera. Può inoltre contare su uffici locali nelle destinazioni turistiche più gettonate d’Europa. Per ulteriori informazioni visita il sito www.holidu.it.