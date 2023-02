Ferpi, a fianco del presidente Filippo Nani nominata vice Daniela Poggio

MILANO (ITALPRESS) – Si arricchisce la squadra del neoeletto Presidente della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Filippo Nani.Vicepresidente della Federazione, per il triennio 2023-2026, sarà Daniela Poggio (nella foto), Socia Ferpi dal 2017, Executive Director Global Communications di Angelini Pharma, parte del Gruppo Angelini Industries. Dagli inizi in Vodafone Italia, l’impegno poi in Sanofi Italia come Communication Head in Sanofi Italia e in Goodyear Dunlop Italia e Grecia da Direttrice della Comunicazione. Giornalista pubblicista, collabora con la Facoltà di Relazioni Pubbliche dell’Università Iulm di Milano. Laureata in Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Milano ha un Master in Comunicazione pubblica e politica. Impegnata da tempo sui temi della parità di genere.Sarà Segretaria Generale Daniela Bianchi, socia Ferpi dal 2008, che rappresenta nel Forum OGP per la promozione della partecipazione civica. E’ Strategic and Policy Advisor. Membro di Task force per le strategie di attuazione del PNRR, nel MIC siede al tavolo per le strategie di valorizzazione di beni patrimonio culturale. Collabora con la LUISS nel Master Marketing e Comunicazione Politica. Già Consigliera Regionale del Lazio come Vicepresidente della Commissione Cultura Lavoro Turismo Formazione Parità di Genere e componente delle Commissioni Sviluppo Economico Ambiente e Agricoltura.Ha iniziato ad occuparsi di processi di lobbying in Cariplo, poi nel Gruppo Intesa Sanpaolo, dove si è occupata di relazioni istituzionali, seguendo tematiche di sviluppo e impatto sociale. Nella struttura Chief Institutional Affairs & Communication Officer ha accompagnato lo sviluppo dell’area Iniziative per il Sociale in ottica ESG.Ha fatto parte nel 2000 del Comitato Organizzativo Grande Giubileo GMG di Roma e del Comitato Editoriale di Vita, inserita tra le 50 donne del no profit in Italia. E’ Cavaliere della Repubblica.Il delicato incarico di Tesoriere della Federazione è affidato ad Alberto Bergianti, titolare dell’omonimo studio di consulenza con specializzazione nell’ambito d’impresa, supporto allo sviluppo di progetti aziendali, rappresentanza di interessi, analisi specialistiche di tipo economico-tecnico-gestionale, strategie per l’accesso al credito, la finanza agevolata, il contenzioso tecnico-legale, le politiche di governo del territorio. Iscritto a FERPI dal 2011, è socio della Delegazione Emilia-Romagna. Attivo nell’ambito delle relazioni pubbliche e istituzionali, iscritto nel Registro operatori della comunicazione, editore e direttore di hABitat, si occupa di contenuti di comunicazione, paper e progetti istituzionali, organizzazione eventi, marketing relazionale, rapporti istituzionali. Per 10 anni membro della Commissione Studi di settore presso l’Agenzia delle Entrate, iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Bologna, Consigliere di amministrazione dell’Ente di previdenza pluricategoriale.“Con una visione strategica d’insieme e obiettivi comuni, ma a partire da e insieme ai territori, i tre professionisti affiancheranno Filippo Nani attraverso una governance leggera, e una struttura capace di risposte rapide agli Associati, di valorizzazione delle diverse figure professionali che FERPI tiene assieme – la sua caratteristica e la sua forza -, di individuazione delle priorità del suo agire efficace e generativo di sviluppo all’interno della comunità legata alle Relazioni Pubbliche e alla Comunicazione e della società civile”, spiega la Ferpi in una nota.

– foto ufficio stampa Ferpi –

(ITALPRESS).