Nei giorni scorsi, le attività investigative svolte a seguito degli sbarchi di cittadini extracomunitari avvenuti presso il Porto di Roccella Ionica, hanno permesso di individuare e sottoporre a fermo di indiziato di delitto in relazione al reato di cui all’art. 12 T.U.I., 7 soggetti allo stato ristretti presso la casa circondariale di Locri.

Nei fatti, 5 di questi, tutti di nazionalità egiziana, sono stati fermati in relazione allo sbarco di 263 migranti, giunti a bordo di un peschereccio di circa 25 metri, lo scorso 14 novembre dagli investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Siderno, in collaborazione con il personale della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica.

Gli altri due, uno di nazionalità siriana e l’altro di nazionalità turca, sono stati fermati all’esito delle attività concernenti lo sbarco di 82 migranti avvenuto lo scorso 15 novembre, dagli uomini del Commissariato di P.S. di Siderno e della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica.

I 7 scafisti fermati si sommano agli altri 50 individuati e fermati dall’inizio dell’anno, a fronte di 85 sbarchi e 6.975 extracomunitari giunti sulle nostre coste.