I Carabinieri sono intervenuti nella frazione Zuccarà di Montebello Jonico per un caso di femminicidio. La vittima è Concetta Liuzzo, 60enne. La donna, secondo quanto stanno ricostruendo in questi minuti i carabinieri, sarebbe stata uccisa a colpi d’ascia dal marito, Carmelo Minniti, 69 anni. Sarebbe stato lui ad allertare le forze dell’ordine.

In base a una prima ricostruzione, pare che l’uomo soffrisse da tempo di problemi depressivi, circostanza che in queste prime ore potrebbe rappresentare una delle ragioni che hanno condotto al terribile gesto nei confronti della consorte. Tra le ipotesi al vaglio, anche la gelosia. Sul posto vi sono gli inquirenti che stanno effettuando tutti i rilievi del caso. L’uomo, dopo l’interrogatorio da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Nunzio De Salvo, è stato arrestato.

«Purtroppo il territorio di Montebello rivive ancora una volta questa tragedia. Sono sconvolta da quanto avvenuto». Così ha commentato il sindaco di Montebello Jonico, Maria Foti. Ulteriori eventuali informazioni saranno fornite al termine degli accertamenti, che sono tuttora in corso con il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.