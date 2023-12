MONT-TREMBLANT (CANADA) (ITALPRESS) – Federica Brignone vince il gigante di Mont-Tremblant. Sull’inedita pista canadese, la valdostana – già in testa al termine della prima manche – va a prendersi la 22esima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la prima stagionale dopo essersi vista sfuggire il successo per appena 2 centesimi a Soelden. Alle spalle della Brignone si piazzano Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, bene anche le altre azzurre, con Marta Bassino sesta e Sofia Goggia settima. A punti anche Roberta Melesi, 18esima.

Domani altro gigante a Mont-Tremblant, con prima manche alle 17 e seconda alle 20 italiane.

