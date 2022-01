In merito alle notizie diffuse in questi giorni, anche dal Dipartimento da Lei diretto, riguardante

la gratuità dei test antigenici per gli alunni con prescrizione da parte del Pediatra di libera

scelta/Medico di Medicina Generale, riteniamo opportuno precisare che tale procedura non

riguarda assolutamente tutte le scuole e non tutti gli alunni della stessa scuola, ma al momento è

riferita a:

1. Scuole secondarie di 1° e 2° grado

2. Situazioni in cui è prevista la procedura di “auto-sorveglianza con test” che sono le seguenti :

a) tutti i compagni di classe in presenza di un solo caso

b) in presenza di due casi, solo agli alunni che possono continuare la frequenza delle lesioni

in presenza (quelli che hanno avuto la 3^ dose booster di vaccino o che abbiano fatto la

2^ dose da meno di 4 mesi o che siano guariti sempre da meno di 4 mesi )

Precisiamo, inoltre, che il test previsto alla fine dei cinque giorni del periodo dell’autosorveglianza

(test T5), come anche il test di fine quarantena (test T10), oppure il test iniziale in

caso di scuole dell’infanzia e scuole primarie (test T0), in base alla normativa attuale su richiamata

non sono prescrivibili, ma potranno essere eseguiti presso tutti gli erogatori previsti dall’OPGR n.

5 del 10-01-2022 (quindi gratuiti presso le strutture dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASP o

presso gli ambulatori dei PLS/MMG che ne sono attrezzati, oppure a pagamento presso le

farmacie ed i laboratori convenzionati).

Tutto questo, a meno che la Regione non dia una disposizione ufficiale differente che estenda

la gratuità a tutti gli alunni che, però, aggiungerebbe un carico burocratico enorme ai PLS/MMG

attualmente oberati da decine di certificati di ogni tipo richiesti dalle scuole, spesso non dovuti

ma comunque fatti per evitare disagi alle famiglie (certificati per attivazione della DAD, certificati

di fine quarantena, certificati di rientro dopo assenza nei casi non in quarantena, certificati di

guarigione per green pass, ecc) e che finiscono per occupare più di metà del tempo dei colleghi,

sottraendolo alle attività di tipo prettamente medico.

Dato che il provvedimento di gratuità ha, comunque, una validità temporanea fino al 28

febbraio, e che questa situazione certamente non terminerà entro quella data, ci permettiamo

di proporre una soluzione diversa che potrebbe essere la seguente:

• attivazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, che all’insorgenza di un primo caso di

positività in una scuola di ogni ordine e grado, predisporrebbe da subito e già all’interno della

scuola l’esecuzione del test antigenico a tutti i compagni di classe, snellendo la procedura ed

evitando disagi alle famiglie attualmente sballottate tra scuola, ambulatori medici per le

richieste di tampone (nella maggior parte non dovute), laboratori e farmacie.

Ribadendo la nostra disponibilità per ogni chiarimento e qualsivoglia iniziativa che si voglia

intraprendere, si inviano cordiali saluti.

Dott. Antonio Salvatore Gurnari

Segretario Regionale FIMP