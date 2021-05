Con le ultime disposizioni governative (decreto Riaperture), le quali hanno introdotto ulteriori misure urgenti, relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo ha calendarizzato a partire dal 22 maggio p.v., le riaperture delle varie attività economiche. Le quali consentiranno un graduale ritorno alla normalità dopo il brusco stop dovuto alla pandemia. A questo punto, riteniamo che sia giunto il momento di consentire anche la “riapertura” al pubblico dell’aula consiliare già dal prossimo consiglio comunale.

Numerosi infatti sono stati i messaggi e gli inviti in tal senso che ci sono pervenuti da parte dei cittadini, desiderosi di seguire in presenza i vari consigli comunali. Pertanto sia come loro rappresentanti e sia perché da sempre, convinti che la presenza dei cittadini in Aula consiliare sia importante e possibile, con i dovuti distanziamenti potrebbero esserci le condizioni, per noi improrogabili, a stabilire delle regole che possano consentire lo svolgimento dell’assemblea in presenza del pubblico garantendo l’osservanza delle disposizioni ministeriali in materia di Covid – 19.

Ci rendiamo disponibili sin da subito ad un confronto con i preposti alla sicurezza anticovid-19, al fine di redigere un documento che contenga dettagliatamente tutti gli adempimenti necessari per il rispetto delle regole e consentire finalmente la presenza del pubblico.

Riaprire l’Aula consiliare, oltre a garantire il sacrosanto diritto ad assistere in presenza ai lavori del Civico Consesso ai cittadini, con i quali il confronto rappresenta da sempre il cuore pulsante del processo democratico di ogni comunità. Significa altresì, dare una spinta di ottimismo al popolo taurianovese che tanto merita e che inizia a vedere all’orizzonte l’ormai tanto atteso ritorno alla normalità.