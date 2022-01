È trascorsa una settimana dal tragico evento che è costato la vita all’ing. Alessandro Marcelli, direttore d’esercizio degli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello e direttore delle infrastrutture e patrimonio delle Ferrovie della Calabria.

Una settimana lunga e dolorosa per la famiglia ed anche per l’azienda alla quale l’ing. Marcelli ha dedicato, con impegno, la sua vita professionale per circa trenta anni. Una grande perdita per tutti coloro che lo hanno conosciuto, amato e stimato anche per le sue doti umane.

Ferrovie della Calabria, in accordo con la famiglia, prima dei funerali celebrati lo scorso venerdì nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù di Piazza Loreto, ha voluto allestire la camera ardente nella Sala Convegni delle officine di Ferrovie della Calabria, di cui lui era un fulcro, dove, con un applauso denso di emozione ed il fischio di un treno, è stata accolta la salma il giorno precedente per il saluto della famiglia, degli amici e dei colleghi.

Nel tardo pomeriggio a dare un ultimo saluto e la sua benedizione, è giunto il vescovo dell’Arcidiocesi Cosenza-Bisignano, mons. Francesco Nolè.

Il Vescovo si è soffermato con i familiari e la dirigenza ed il personale di FdC offrendo loro parole di conforto ed incoraggiamento.

Il giorno dopo, durante i funerali, nell’omelia del parroco è emerso il ricordo dell’uomo e del dirigente, attaccato alla sua famiglia ed al suo lavoro.

Anche l’Amministratore Unico, intervenendo, ha ricordato: “Non era solo un eccellente professionista, ma una persona di grande umanità e senso di responsabilità, mai in conflitto con nessuno. Ci tengo a mostrare la mia vicinanza alla sua famiglia, sua moglie e i suoi due figli e sarò ancora più determinato nel portare avanti i progetti avviati insieme”.

Al termine della cerimonia il feretro si è allontanato dalla piazza accompagnato dal lungo applauso dei colleghi e dal suono dei clacson degli autobus aziendali.