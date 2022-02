In seguito al dissequestro avvenuto ieri dell’impianto di risalita in località Cavaliere a Lorica, Ferrovie della Calabria, in sinergia con la Regione, sta ultimando tutte le procedure affinché le piste possano aprire già dal prossimo sabato, 19 febbraio.

Lo sforzo di Ferrovie e della Regione Calabria è volto a garantire la stagione sciistica, nell’interesse dei turisti e degli operatori economici.

In questo momento, ovviamente, un pensiero particolare va alla memoria del compianto ing. Alessandro Marcelli, alla cui professionalità tanto devono tutti gli appassionati delle piste di Lorica.