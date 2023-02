Fattoria della Piana tra le dieci ‘Imprese Vincenti’ italiane del settore agroalimentare. L’azienda reggina nuovamente protagonista a livello nazionale, l’ultimo importante riconoscimento è arrivato nella quarta edizione del roadshow di ‘Imprese Vincenti’, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto.

Dieci le aziende italiane premiate al Grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, selezionate da Coldiretti (tra le 4 mila candidate) per il particolare legame con il territorio, la valorizzazione del made in Italy e l’innovazione.

La storia innovativa e affascinante di Fattoria della Piana è stata raccontata dal palco di Torino dall’amministratore delegato Carmelo Basile, che in apertura ha ringraziato Banca Intesa ‘per il prezioso supporto datoci sino a oggi e che continuerà a dare’.

Fattoria della Piana, azienda storica nata nel 1930 e ormai prossima al secolo di vita, ha vissuto due momenti chiave che hanno impresso un deciso cambiamento ad un percorso diventato travolgente e ricco di successi.

“Nel 1996 è arrivata la prima svolta, quando abbiamo deciso di aprirci al mondo esterno diventando una cooperativa a inaugurando il nostro caseificio. Nel 2008 -ha raccontato Basile- la seconda svolta, quando siamo passati al fotovoltaico e abbiamo realizzato il più grande impianto di fitodepurazione del sud Italia e siamo passati al biogas. Oggi 115 aziende collaborano con Fattoria della Piana, abbiamo una filiera completa dalla produzione alla distribuzione dei latticini, grazia ai 30 automezzi che trasportano i nostri prodotti”.

Dalla paura al sorriso. Si può racchiudere in queste poche parole il segreto del successo dell’azienda reggina, proiettata con entusiasmo verso il futuro con rinnovate ambizioni e la stessa passione che ha guidato il percorso sino a oggi.

“Fattoria della Piana è nata in un territorio particolare, ricco di problemi ma anche di opportunità. Chi si fa prendere dalla paura, ha perso in partenza. Noi crediamo in quello che facciamo e non ci vogliamo far travolgere dalle preoccupazioni.

La ricchezza più importante della nostra azienda -ha assicurato Basile- è rappresentata dalle 119 persone che lavorano in Fattoria della Piana, è un concetto che non mi stancherò mai di ribadire. Il valore espresso dalle risorse umane è inestimabile e non si trova in nessuna voce di bilancio.

Per queste ragioni investiamo ogni anno nelle migliori energie del nostro territorio, assumendo i giovani più determinati e capaci della Calabria. Quando arrivo in azienda e vedo il loro sorriso, la convinzione aumenta cosi come la consapevolezza che la direzione intrapresa è quella giusta”, la conclusione di un Basile particolarmente orgoglioso dal palco di Torino.