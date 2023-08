“FATTI DI MUSICA FESTIVAL” IN CALABRIA: RAFFICA DI EVENTI IN ARRIVO, DA CAMMARIERE A CARL BRAVE, DA MANNARINO A SALMO

Dopo il successo dei leggendari Blues Brothers Band di Blue Lou Marini a Siderno, Geolier a Diamante e Luigi Strangis ad Acri, è in arrivo in Calabria la raffica di eventi della sezione estiva di Fatti di Musica, 37° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in luoghi turistici della regione tra i più noti.

Da oggi, per tre giorni, lo scenario sarà quello del Porto Turistico di Catanzaro Lido, dove arrivano questa sera la musica d’autore di Sergio Cammariere con la sua band, domani il bluegrass di Joe Bastianich e La Terza Classe, il 14 agosto la travolgente Orchestraccia di Marco Conidi, nell’ambito del Porto a Sud Festival del Comune di Catanzaro in compartecipazione con Pro Loco, Associazione Carpe Diem e Presidenza del Consiglio regionale. I concerti inizieranno alle ore 22:00 e sono ad ingresso libero.

Il 15, sera di Ferragosto, ci si sposterà nella splendida Piazza Primo Maggio di Palmi per il Ferragosto Internazionale della Fondazione Varia con il concerto di Tony Hadley e The Fabulous TH Band. L’ex leader dei mitici Spandau Ballet riceverà il Riccio d’Argento, oscar del Festival realizzato dall’orafo Gerardo Sacco, nella sezione “Music Legends Award”.

Dopo Ferragosto, Fatti di Musica presenterà e premierà un’altra parata di stelle della nuova musica italiana: Il 16 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella il live di Carl Brave con la sua numerosa band, il 17 agosto nell’Anfiteatro il concerto di Barreca, cantautore calabrese finalista al Premio De André e ospite dell’Omaggio a Luigi Tenco. Il 18 agosto si tornerà al Teatro dei Ruderi di Cirella con “Corde 2023” di Mannarino e il 19 agosto con Aiello, la star di “casa”. Il 27 agosto nello scenario dell’Anfiteatro Romano di Acri, con un allestimento da mega concerto, Fatti di Musica presenterà e premierà il live di Salmo, una delle stelle più acclamate dal pubblico giovanile. I biglietti per questi concerti, da Carl Brave a Salmo, sono in vendita su ticketone.it.

Riconosciuto “Grande Evento Storicizzato” della Regione Calabria dal 2001, Fatti di Musica con il suo format di oscar del live della musica più amata e popolare ha confermato di essere il più grande Festival calabrese, con numeri record per interesse e presenze di spettatori. Nel suo albo d’oro straordinario, ci sono i nomi di tutti i più grandi della musica italiana e di alcune delle più prestigiose star mondiali, da Elton John a Sting, da Santana a Tina Turner, a decine di altre popstar.

Questa edizione è realizzata con la collaborazione di Dedo Eventi di Alfredo De Luca, Comuni di Diamante, Acri e Siderno, Comune e Pro Loco di Catanzaro, Carpe Diem, Fondazione Varia, Città Metropolitana di Reggio, Regione Calabria. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888, al sito www.ruggeropegna.it, alle varie pagine social del Festival.