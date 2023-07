Fatima Sarnicola: la bimba che con la sua storia è diventata un modello di donna da seguire

Fatima Sarnicola ormai donna abita ad Agropoli in provincia di Salerno, ha una storia veramente particolare da raccontare. Si tratta della sua adozione dove ripercorre quei momenti trascorsi mostrando com’era la sua vita in Lituania. Erano più i giorni bui e incerti dove la speranza vacillava, che il giorno in cui le cose potessero cambiare in meglio. Nell’orfanotrofio veniva maltrattata e anche la sua famiglia biologica era cattiva con lei. Una bambina di solo 5 anni che invece di farla crescere come tutti i bambini giocando, nutrendola di affetto e lasciandola nella spensieratezza più assoluta gli davano delle armi in mano incitandola a sparare e ancora più scabroso il fatto che a quella età è stata soggetta a uno stupro. Fatima anche se è stata segnata nel tempo, trova la forza e la volontà nel raccontare i dettagli scabrosi e pesanti del suo passato facendo diventare luogo comune i vari social network. Su TikTok piattaforma social media la bellissima Fatima è riuscita a carpire l’interesse di tantissime persone arrivando in questi ultimi giorni a 100000 followers, ha proposto ai suoi seguaci la creazione di un gruppo Telegram dove parlare liberamente ognuno della propria storia di adozione, l’esito ha avuto subito riscontro positivo e dai 10 iscritti di gennaio 2023 in 2 mesi sono divenuti 100. Quindi alla luce di tale riscontro ha pensato anche di creare un podcast disponibile sulle varie piattaforme Spotify, Amazon music e Apple music dove in ogni puntata ha cercato di dare spazio a uno dei ragazzi/e. Grazie a questa splendida iniziativa un giovane è riuscito ad entrare in contatto con i suoi fratelli e con suo padre biologico. Tornando ai particolari dell’adozione, quale soddisfazione migliore che dal proprio dolore si possa poi trasmettere qualcosa di positivo, perché in quel periodo di incertezze la sofferenza era tanta per Fatima fino a quando all’ età di 8 anni la sua vita stava per prendere una svolta decisiva. Una coppia di italiani avevano volontà ferma di adottarla, lei ancora stupita da quella notizia non credeva che qualcuno s’ interessasse di lei. Dopo tutti gli adempimenti di legge insieme alla sorella di 2 anni arrivano definitivamente in Italia nel 2006. Una gioia immensa pensando che finalmente avrebbe avuto “Una Famiglia” che non gli avrebbe fatto mancare niente. In Lituania invece sono rimasti altri fratelli e con una sorella che è a Los Angeles ancora è in contatto. Fatima attualmente è in procinto di laurearsi in scienze biologiche e mira di poter lavorare nel campo della ricerca aspirando ad entrare in qualche team che tratti un grande progetto che riguardano i tumori. Alquanto sensibile e molto grata per quanto gli è successo i suoi genitori sono la colonna portante per il suo cammino di vita quotidiana che ora la rende protagonista delle varie scelte che si presenteranno, quello che la distingue a parte la bellezza statuaria è la sua determinazione a portare avanti nuove idee sempre a fin di bene, quindi il migliore aforismo che contraddistingue Fatima è: tutto il male non vien per nuocere e ti rende determinata.