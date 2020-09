“Anni di commissariamento non hanno fatto altro che aumentare le difficoltà sanitarie sulnostro territorio. Fa bene il segretario della Uil, Nuccio Azzarà, a battere i pugni sul tavoloper dare la sveglia a manager probabilmente avulsi dalle mille difficoltà ed emergenze dellanostra gente. La prova è l’ultimo decreto dei Commissari Cotticelli e Crocco col quale è statoazzerato il piano del fabbisogno del personale del Grande Ospedale Metropolitano di ReggioCalabria”. Il sindaco Giuseppe Falcomatà interviene nel dibattito sulla Sanità cittadinaaperto dal segretario della Uil Azzarà e chiede “l’assunzione di nuovo personale per lestrutture sanitarie cittadine”.”Nei giorni drammatici della pandemia – ricorda Giuseppe Falcomatà – abbiamo avuto mododi constatare l’abnegazione e il sacrificio degli operatori del Gom. Stremati ed oltre ognilimite di sopportazione, i nostri medici, infermieri, tecnici e operatori sanitari hanno tenutotesta al Covid arrivando sfiniti alla fine di ogni giornata consapevoli, comunque, che quelladopo sarebbe stata ancora più faticosa e difficile da sostenere. Meriti che abbiamoriconosciuto consegnando loro il San Giorgino d’oro, la più alta onorificenza cittadina.Facciano lo stesso i Commissari riconoscendo un diritto invocato dai sindacati e richiesto dauna grossa fetta di cittadini”Secondo Falcomatà, infatti, “serve aumentare un organico che soffre del blocco atavico deiconcorsi e che non può reggere carichi di lavoro oltremodo stressanti” .”Un simile intervento – aggiunge il sindaco – servirebbe a fare respirare il personale e lestrutture, ma rappresenterebbe un ulteriore elemento di garanzia per i reggini. Si metta,dunque, fine ad un turnover francamente inutile e si torni ad assumere. I Commissari hannoil dovere, a questo punto, di revocare, nel più breve tempo possibile, il decreto numero 114dello scorso 2 settembre”.