Crotone, arrestato dalla Polizia di Stato per stalking nei confronti dell’ex moglie e del suo compagno Gli operatori della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, hanno tratto in arresto un sessantunenne crotonese, indagato del reato di stalking nei confronti della sua ex moglie e del suo nuovo compagno, dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P.

del Tribunale di Crotone.

L’uomo, sebbene fosse già destinatario della misura personale del divieto di avvicinamento all’ex moglie e al nuovo compagno, emessa a seguito di sentenza di condanna di primo grado, intervenuta per fatti analoghi nello scorso mese di maggio, ha provocato alle vittime, con reiterate minacce e molestie, inviando diversi messaggi dal carattere chiaramente minatorio, un perdurante stato d’ansia e di paura ed un fondato timore per la propria incolumità, obbligandoli a mutare le abitudini di vita.

Pertanto, all’esito delle indagini, la Procura della Repubblica ha richiesto una idonea misura cautelare al G.I.P., che ha emesso il provvedimento restrittivo, in regime di arresti domiciliari.