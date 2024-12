Evento di successo al Salone Le Cisterne di Gioia Tauro, organizzato congiuntamente dai Rotary Club di Gioia Tauro e Polistena con la presentazione del romanzo “Evento d’Amore” dello storico, scrittore Dott. Santo Gioffrè

che attraverso la sua magistrale passione per la scrittura ha regalato ai partecipanti grandi emozioni. Dopo l’inno alle bandiere ed i saluti alle istituzioni rotariane e civili del Prefetto del Rotary di Gioia Tauro il ragioniere Castellano.

I saluti Istituzionali e l’intervento del Presidente del Rotary Club Gioia Tauro, l’Avv. Vincenzo Barca che ha evidenziato quanto sia importante che ognuno debba conoscere la storia della propria famiglia, specificando che un uomo che non conosce le proprie origini è come un albero senza radici.



A seguire l’intervento del Presidente del Rotary Club Polistena Giuseppe Gatto, che ha voluto esaltare la bravura dello scrittore Gioffrè nel tramandare i ricordi della propria gioventù per far emergere il buono ed il bello della Gente di Calabria. Successivamente i saluti istituzionali e l’intervento della Sindaca di Gioia Tauro l’Avv. Simona Scarcella che si è complimentata con lo scrittore Santo Gioffrè sottolineando l’importanza di questi eventi che contribuiscono alla crescita sociale e culturale delle nostre comunita.

Stimolato dai predetti relatori, lo scrittore ha voluto descrivere i cinque racconti del suo nuovo romanzo disperdendosi nel labirinto dei propri ricordi, risalendo il corso periglioso e insieme struggente di esistenze segnate dalla fatica, dal desiderio del riscatto e dalla forza tenace dell’amore.

Si intrecciano memorie, paure ancestrali in terre, tra le altre, calabresi e napoletane, spesso arse dal sole agostano, nelle quali risuonano campane di chiese, grida d’aiuto, risate. O nelle quali infuria la guerra che svuota le case e frantuma le speranze. Momenti che l’autore ha voluto fotografare con precisa partecipazione emotiva, capace di far scintillare anche la desolazione, l’ingiustizia sociale, di guardare il silenzio e ascoltare il buio, esattamente come facevano gli occhi neri e bellissimi di sua madre.

La serata è continuata in un dialogo aperto tra lo scrittore Santo Gioffrè e tutti i partecipanti e si è conclusa con la consegna di una targa ricordo tra gli applausi dei presenti, avvolti tra la nostalgia dei tempi passati ed il candore del periodo natalizio attuale, con la speranza di vivere un mondo migliore.