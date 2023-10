Durata 48 ore la fuga del 34enne Raffaele Calamita, il detenuto condannato per omicidio e non rientrato dopo un permesso premio nel carcere calabrese di Paola. L’uomo è stato ritrovato e arrestato in Sicilia dalla squadra mobile di Agrigento in compagnia di una donna.

Calamita sta scontando una pena di 16 anni di carcere per l’omicidio del 45enne Salvatore Russo.