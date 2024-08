Ieri sera 30 agosto presso il Cinema Gentile di Cittanova, nella sala gremita di corsisti e famiglie, European Languages Institute con la Cerimonia di Consegna delle Certificazioni Trinity ha aperto le porte al nuovo anno accademico 2024/2025. Una manifestazione che ormai è diventata un fiore all’occhiello della suddetta Accademia di Lingue che da 28 anni offre in modo altamente professionale i propri servizi a tutti gli iscritti, quest’anno oltre 150 iscritti preparati competentemente tanto da superare tutti gli esami di certificazione, come sottolineato dal Direttore Nazionale del Trinity College London Dott. Valtulini, nel suo video messaggio, inviato alla Presidente Prof.ssa Carmen Maria Manno e ai Docenti collaboratori Prof. Tallarico Michele, Prof.ssa Nelly Dogali, Prof.ssa Maria Cristina Giovinazzo. L’Istituto nell’arco del tempo ha istruito con corsi in presenza e dal 2020, anche online, diverse generazioni partendo da migliaia di bambini, ragazzi, giovani e adulti, quest’anno anche mamme in attesa e ora tra le fila degli iscritti figurano i figli dei corsisti dei primi anni di vita di European Languages Institute: una realtà dunque conclamata sul territorio, come hanno sottolineato l’Assessore alle politiche sociali e alla cultura Dott.ssa Rita Morano e allo Sport Dott.ssa Patrizia Iamundo, presenti alla Cerimonia in rappresentanza del Sindaco e della giovane Amministrazione Comunale. Tra gli invitati anche il Dott. Antonio Foti che ha consegnato le certificazioni ai vincitori del Premio Paola Di Benedetto di Scilla. Un Istituto che elargisce dunque conoscenze, abilità e competenze in lingua inglese, ma anche su richiesta in francese, tedesco e spagnolo, a tutti gli iscritti. La professionalità e la qualificazione dell’Accademia sono dovute ad un continuo aggiornamento dello staff che offre un insegnamento con metodologie innovative sempre più al passo con i tempi ai giovani digitali del 21° Secolo. Oltre a occuparsi di molteplici servizi inerenti alle lingue straniere, l’Istituto dal 2019 organizza viaggi all’estero per tutti i corsisti e tutti coloro che amano vivere un’esperienza di vacanza-studio all’estero. L’estate 2024 di European è trascorsa tra due viaggi: uno a Galway (Irlanda) per i più giovani e uno a Miami (America) per i più grandi. Il prossimo anno le mete proposte saranno Edimburgo (Scozia) e Los Angeles (America).